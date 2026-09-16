“변함없는 믿음” 송가인, 정원삼 얼굴 3년간 책임진다

가수 송가인이 홍삼 브랜드 정원삼과 세 번째 계약을 체결하며 3년 연속 모델로 함께하게 됐다.

가수 송가인이 홍삼 브랜드 정원삼과 세 번째 계약을 체결하며 3년 연속 모델로 함께하게 됐다. 송가인 사회관계망서비스(SNS)

송가인은 16일 자신의 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정원삼과의 재계약 소식을 전했다. 송가인은 “변함없는 믿음과 좋은 인연으로 3년 연속 정원삼의 모델로 함께하게 됐다”며 소감을 밝혔다. 이어 “여러분의 건강한 일상을 응원하며 좋은 모습 보여드리겠다”고 전하며 앞으로의 활동에 대한 기대감을 돋구었다.

송가인과 정원삼의 인연은 2024년으로 거슬러 올라간다. 당시 정원삼의 광고모델로 처음 발탁된 송가인은 밝은 이미지와 대중적인 친근함을 앞세워 브랜드 홍보 활동에 참여해왔다. 이번 계약 연장으로 정원삼과의 협업을 3년째 이어가게 됐다.

특히 송가인은 건강을 강조하는 브랜드의 메시지를 비교적 자연스럽게 전달해왔다는 평가를 받았다. 건강을 격려하는 이미지 역시 정원삼의 브랜드 커뮤니케이션과 맞물려 꾸준한 시너지를 만들어왔다.

이번 재계약 이후에도 송가인은 정원삼과 함께 다양한 방식으로 소비자들을 만날 예정이다. 브랜드 관련 광고와 마케팅 활동을 통해 건강한 생활습관과 일상의 중요성을 알리는 한편, 자신을 응원해주는 팬들에게도 새로운 모습을 보여줄 계획이다.

정원삼과의 이번 재계약은 송가인의 폭넓은 활동 영역을 보여주는 사례이다. 그는 본업인 음악 활동 외에도 방송과 공연, 각종 지역 축제 등 다양한 분야에서 활동 폭을 넓혀왔다. 음악과 방송뿐 아니라 광고 및 홍보 분야에서도 여러 브랜드와 인연을 이어가며 송가인은 대중과의 소통을 지속하고 있다.

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