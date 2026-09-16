"몸매 아주 대단해"…'환승연애3' 다혜, 스토킹 피해 고백 "손 떨려"

다혜의 유튜브 채널 화면 캡처

다혜가 자신에게 걸려온 수상한 전화로 인해 공포를 느꼈던 당시 상황을 공개했다.

14일 다혜의 유튜브 채널 ‘다혜가다했다DAHYE’에는 ‘다들 잘 지냈지? 별일이 다 있었던 근황… 밤중에 온 스토킹 전화부터 요즘 사는 얘기까지’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 식사를 하던 다혜는 갑작스럽게 걸려온 수상한 전화에 대해 이야기를 꺼냈다. 다혜는 “방금 이상한 사람한테 전화가 왔다”며 “발신 번호가 외국이었다. 전화를 받지 않으니까 다시 걸려온 전화에서 ‘이쁩니다’라는 녹음 기록이 떴다. 느낌이 쎄하고 무서웠다”고 당시 상황을 설명했다.

이후에도 비슷한 전화가 이어졌다고. 다혜는 세 번째 통화의 녹음 기록에서 자신의 이름을 알고 있는 듯한 내용이 뜬 것을 확인했고, 택배 기사에게서 걸려온 전화라고 생각해 전화를 받았다고 밝혔다.

그는 “‘여보세요?’라고 먼저 말을 걸었는데 상대방은 한동안 아무 말도 하지 않았다”며 당시 통화 상황을 회상했다.

이어 상대방이 “뭐해?”라고 묻자 다혜는 불쾌했던 당시 상황을 전했다.

다혜는 “지금 웃으면서 말하는데 아까는 손이 이렇게 떨렸다”며 “‘누구세요?’ 이러니까 또 한참 있다가 ‘몸매 아주 대단하다’ 이런 얘기를 하더라. 다시 한번 ‘누구세요?’라고 하니까 끊더라”고 말했다.

특히 자신의 개인정보가 노출된 것은 아닌지에 대한 불안감도 드러냈다. 다혜는 “제 신상을 알고 있는 것 아니냐. 집도 알고 있을까 봐 무섭다. 핸드폰 번호를 바꿔야겠다”며 “손도 떨리고 심장도 쿵쾅쿵쾅거리고 금방이라도 누가 집에 들어올 것 같았다”고 당시 느꼈던 공포를 털어놨다.

한편 다혜와 서동진은 13년째 연애 중인 장기 커플이다. 두 사람은 tvN 연애 리얼리티 프로그램 ‘환승연애3’에 동반 출연하며 화제를 모았다. 당시 한 차례 이별을 겪었지만 방송을 통해 감정을 정리했고 프로그램 종료 후 다시 연인으로 발전했다.

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