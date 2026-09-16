서양 궁중 판타지로 시선 집중...‘재혼황후’ 메인 예고편 공개

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’가 서양풍 궁중 판타지 연출로 시청자들의 관심을 모으고 있다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’가 서양풍 궁중 판타지 연출로 시청자들의 관심을 모으고 있다. Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아

디즈니+ 코리아는 16일 공식 채널을 통해 ‘재혼황후’의 메인 예고편을 공개했다. 작품은 알파타르트 작가의 동명 웹소설을 원작으로 제작된 판타지 로맨스 시리즈다.

‘재혼황후’는 현실과는 다른 가상의 세계를 무대로 한다. 완벽한 황후 나비에와 황제 소비에슈를 중심으로 이웃 나라의 왕자 하인리, 도망친 노예 라스타가 등장하며 네 인물의 관계가 복잡하게 얽혀가는 과정을 담는다. 주요 배역은 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 맡았다.

공개된 메인 예고편에서는 작품의 독특한 세계관과 화려한 미장센이 먼저 눈길을 끈다. 현실의 한국 사극과는 확연히 다른 서양식 궁전과 의상, 공간 연출을 강조했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’가 서양풍 궁중 판타지 연출로 시청자들의 관심을 모으고 있다. Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아

나비에 역의 신민아는 “처음으로 궁금해졌다. 나는 남편을 사랑하는가”라고 말하며 예고를 시작한다. 극 중 라스타로 등장하는 이세영은 나비에를 향해 “라스타이옵니다. 언니라고 불러도 괜찮을까요?”라고 말하며 신민아와 만남을 가진다.

이후 신민아가 “이혼을 받아들이겠어요. 재혼 승인을 요구합니다”라고 말하는 장면이 등장하면서 이야기의 핵심 갈등을 짐작하게 한다.

이어 하인리 역의 이종석이 나비에를 향해 “나의 퀸”이라고 말하는 장면도 공개됐다. 황궁을 둘러싼 갈등과 인물들 사이의 감정선에 로맨스 요소가 더해지면서 원작 특유의 판타지적인 분위기를 표현했다.

예고편 공개 이후 온라인에서는 작품의 비주얼과 대사에 대한 다양한 반응이 이어지고 있다. 일부 누리꾼들은 “이거 잘 되면 한국드라마의 새로운 세계가 펼쳐 지는 것”이라는 기대감을 드러내면서도 익숙하지 않은 설정 때문에 다소 이질적으로 느껴진다는 의견도 내놓고 있다.

특히 배우들의 비주얼과 판타지 로맨스라는 장르적 특성이 조화를 이뤘다는 반응도 엿볼 수 있었다. “이세영 진짜 만화 찢고 나왔다”, “신민아하고 이세영 얼굴합 좋다”는 등 배우들이 배역에 잘 어울린다는 반응이다.

‘재혼황후’는 웹소설과 웹툰을 통해 이미 많은 독자에게 알려진 작품인 만큼 원작 팬들의 관심도 높은 상황이다. 배우들의 캐스팅, 원작의 인기에 서양풍 판타지 궁중 로맨스를 국내 배우들이 해외 현지 촬영도 강행한 가운데 ‘재혼황후’가 원작의 분위기와 캐릭터 관계를 어떻게 보여줄지 관심이 모인다.

한편 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’는 오는 11월 4일 공개될 예정이다.

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