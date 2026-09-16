집에서 신발 벗는 미국인 늘었다…“더 위생적인 생활방식”

집 안에서도 신발을 신고 생활하는 모습이 익숙했던 미국에서 현관에서 신발을 벗는 문화가 점차 확산하고 있다. 실내 위생에 대한 관심이 높아진 데다 신발 밑창을 통해 세균과 각종 오염물질이 집 안으로 유입될 수 있다는 연구 결과가 알려지면서다.

미국 시사주간지 타임은 최근 미국에서 집 안 신발 착용을 둘러싼 문화가 달라지고 있다며 관련 연구와 조사 결과를 소개했다. 미국에서는 지역과 가정에 따라 신발을 벗는 방식이 달랐지만, 최근에는 실내 위생을 이유로 신발을 벗는 사람들이 늘고 있다는 설명이다.

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실제 2023년 CBS뉴스와 유고브가 실시한 조사에서 미국인의 63%가 집에 돌아오면 정기적으로 신발을 벗는다고 답했다. 손님에게 신발을 벗어달라고 요구한다고 답한 응답자는 24%였으며, 특히 젊은 세대에서 손님에게 신발을 벗도록 요청하는 비율이 높았다. 18~29세는 44%였지만 65세 이상에서는 7%에 불과했다.

신발을 벗는 생활 방식이 주목받는 이유 가운데 하나는 밑창에 묻어 들어오는 오염물질이다. 애리조나대 연구진은 야외에서 신은 신발을 조사한 결과 신발 안팎에서 다량의 세균이 발견됐으며, 대장균 등 대변 유래 세균도 검출됐다고 보고했다.

신발에는 세균뿐 아니라 토양이나 도로에서 묻은 납 먼지, 살충제, PFAS와 같은 화학물질이 실내로 들어올 가능성도 있다. 레산드라 레리 노스이스턴대 교수는 “신발 밑창은 외부 환경에서 실내로 대변 박테리아를 옮기는 주요 매개체”라고 말했다.

미국 국립보건원(NIH)도 올해 가정 내 유해물질 노출을 줄이는 방법으로 현관에서 신발을 벗을 것을 권고했다. 외부에서 신발에 묻은 살충제와 흙, 각종 오염물질이 실내로 유입되는 것을 줄일 수 있다는 이유에서다.

레리 교수는 “이는 더 위생적인 생활 방식이며, 많은 사람이 이런 관습을 받아들이고 있는 것 같다”고 말했다.

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