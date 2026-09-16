석탄 끄고 LNG 켰다… ‘에너지 전환 1호’ 구미 천연가스발전소 준공

국내 1호 석탄 천연가스 연료전환 사업인 구미 천연가스발전소가 본공사를 마치고 상업운전에 들어갔다.

경북도는 16일 구미 하이테크밸리 국가산업단지 5단지에서 구미 천연가스발전소 준공식을 열었다.

구미 천연가스발전소 전경. 구미시 제공

구미 천연가스발전소는 태안화력 1호기를 천연가스발전으로 대체하는 국내 첫 번째 연료전환 사업이다. 한국서부발전은 노후화로 문을 닫은 충남 태안화력 1호기의 발전허가권을 활용해 대규모 전력이 필요한 구미 국가산단에 친환경 LNG 발전소를 신축했다. 발전사업허가와 전원개발사업 실시계획 승인 등을 거쳐 2022년 12월 착공해 올해 2월 상업운전에 들어갔다.

구미 천연가스발전소의 설비용량은 501.4㎿ 규모로 8716억원의 사업비가 들었다. 연간 275만㎿h의 전력을 생산할 수 있다. 지난해 구미시 전력사용량의 약 30%에 해당하는 규모다. 여기에 도는 지방세와 발전소주변지역 지원금 등 향후 30년간 약 816억원의 지역경제 효과를 예상하고 있다.

구미는 반도체 소재·부품 특화단지와 방산혁신클러스터를 기반으로 휴머노이드 로봇과 제조 인공지능 전환(AX), 인공지능(AI) 데이터센터 등으로 산업영역을 넓히고 있다. 제조도시에서 첨단산업 중심으로 산업구조가 고도화되면서 안정적인 전력 확보의 중요성도 커지고 있는 상황이다.

도는 대규모 전력이 필요한 첨단산업은 충분한 전력 공급이 기업투자의 중요한 입지조건인 만큼 구미의 산업전환 시기에 천연가스발전소 준공으로 501.4㎿ 규모의 발전기반이 더해졌다고 평가했다.

실제로 도는 전력수요가 큰 기업을 전력 생산지역으로 유치해 기업의 투자 속도를 높이고 송전망 확충 부담을 줄이는 방향으로 전력과 산업입지를 연계해 나갈 계획이다. 지역별 전기요금제가 기업 이전과 투자를 이끌 수 있는 실질적인 유인책이 되도록 산업용 전기요금 추가 인하도 건의한다.

이철우 도지사는 “구미의 첨단산업을 뒷받침할 전력기반이 한층 강화됐다”며 “앞으로는 전력이 준비된 지역에 기업과 산업이 들어오는 구조를 만들어 경북의 풍부한 전력 강점을 새로운 성장동력으로 바꾸겠다”고 말했다.

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