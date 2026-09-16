말랑이·스퀴시 시중 제품 76개 조사했더니 9개서 유해물질

어린이들 사이에서 인기를 끌고 있는 ‘말랑이’, ‘스퀴시’ 등 촉감 완구 일부에서 기준치를 넘는 붕소와 프탈레이트계 가소제, 사용이 금지된 방부제 등이 검출됐다.

산업통상부 국가기술표준원은 촉감 완구 76개 제품에 대한 안전성조사를 실시한 결과 9개 제품에서 안전기준을 초과한 유해물질이 검출됐다고 16일 밝혔다. 조사 대상은 KC 인증을 받은 어린이제품 37개와 ‘14세 이상 사용’으로 표시돼 KC 인증을 받지 않은 성인용 제품 39개다.

KC 인증을 받은 어린이제품 37개 가운데 2개에서는 사용이 금지된 방부제와 기준치를 넘은 붕소가 검출됐다. ‘핑크풋 슬라임’에서는 MIT·CMIT 계열 방부제가 검출되고 붕소가 기준치의 4.7배를 초과했다. ‘허니 슬라임’에서도 같은 방부제가 검출됐으며 붕소는 기준치의 7.2배에 달했다. 국표원은 해당 제품에 리콜 명령을 내리고 전국 약 29만개 유통매장과 연계된 위해상품판매차단시스템에 등록해 판매를 차단했다.

‘14세 이상 사용’으로 표시된 성인용 제품 39개를 어린이제품 안전기준에 따라 시험한 결과에서는 7개 제품이 기준에 맞지 않았다. 프탈레이트계 가소제와 붕소가 기준치를 넘거나 사용이 금지된 방부제가 검출됐다. 특히 성인용으로 표시된 슬라임 한 제품에서는 붕소가 어린이제품 기준치의 11.4배 검출됐고 MIT·CMIT 계열 방부제도 나왔다. 다른 말랑이와 스퀴시 제품에서는 프탈레이트계 가소제가 기준치의 최대 3.4배 검출됐다. 어린이제품의 부적합률은 5.4%, 14세 이상 표시 제품은 어린이제품 기준 적용 시 17.9%였다.

국표원은 ‘14세 이상 사용’ 제품이 어린이에게 판매되는 것을 막기 위해 전국 완구 밀집지역과 초등학교 주변 문구점을 집중 점검하고 있다. 온라인에서도 해당 제품이 어린이제품 카테고리에서 판매되지 않도록 모니터링을 강화하고, 주요 플랫폼에도 자체 점검을 요청했다. 촉감 완구의 유해화학물질 등에 대한 안전요건을 강화하기 위한 기준 정비도 추진한다.

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