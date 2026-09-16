'환연 3' 다혜, 스토킹 전화 시달려 "내 이름 알고 몸매 얘기까지"

'환승연애 3'에 출연했던 그룹 베스티 출신 다혜가 한동안 스토킹 전화에 시달렸었다고 고백했다.

다혜는 15일 유튜브 채널 '다혜가다했다'에서 최근 있었던 근황에 관해 이야기했다.

'환승연애3'에 출연한 다혜가 스토킹 전화에 시달렸던 일화를 말하는 모습이다. 다혜 유튜브 캡처

다혜는 "방금 이상한 사람한테 전화 왔다. 요즘에는 모르는 번호로 전화 오면 녹음을 시킨다"고 했다.

그는 "누군지 신원 밝히라는 취지다. 그러기 전까지 벨도 안울린다"고 했다.

이어 "어떤 날은 모르는 번호로 전화가 왔다. 외국 번호였다"며 "나중에 녹음을 들어보니까 '~습니다'라고 뜨더라. 그리고 목소리가 잘 안들렸다"고 했다.

또 "처음에는 '택배입니다'라고 들려서 택배 기사인 줄 알았다. 근데 전화가 또 오더라. 보통 기사분들이 여러 번 전화 안 하지 않냐"고 했다.

다혜는 녹음에 '예쁩니다'라고 떠서 너무 무서웠다고 했다.

그는 "바로 또 전화가 왔다. 거기에 '송다혜씨인가요' 라는 식으로 뜨길래 제 이름을 알고 있는 사람이라고 생각했다"고 했다.

이어 "택배 기사인 줄 알고 받았는데 말이 없었다. 그런데 갑자기 '뭐해' 라고 하더라"며 "한참 있다가 '아 진짜 몸매 X쩐다' 이런 이야기를 하더라"고 했다.

<뉴시스>

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