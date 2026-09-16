유해진, 류승룡과 비데 공장 알바했다…"30년 뒤 대상 나란히"

배우 유해진이 류승룡과 30년 전 비데 공장에서 함께 아르바이트했던 인연을 공개한다.

16일 오후 8시45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 유해진이 출연해 배우로 살아온 30년을 돌아본다.

유해진, 유재석. tvN

유해진은 류승룡과 과거 비데 공장에서 함께 일했던 시절을 떠올린다. 두 사람은 이후 배우로 나란히 성공해 백상예술대상 대상까지 받은 사이가 됐다.

이날 유해진은 영화 '왕과 사는 남자'로 백상예술대상 영화부문 대상을 받은 과정에 대해서도 이야기한다.

그는 기대했던 남우주연상을 받지 못하자 "상 때문에 연기하나"라며 마음을 다잡았다고 밝혔다.

이후 예상하지 못했던 대상 수상자로 호명된 순간에 대해서도 털어놓는다.

유해진은 추석 극장가에 개봉하는 영화 '암살자(들)'에 대해서도 이야기한다.

그는 끊임없이 '물음표'를 던지는 허진호 감독과 무조건 '오케이'를 외치는 장항준 감독의 상반된 연출 스타일을 소개한다.

올해로 영화 연기 30년을 맞은 유해진은 작품마다 인물 분석표를 빽빽하게 작성하며 캐릭터를 준비한다고 밝혔다.

이어 "그 사람처럼 보인다라기보다 그 장면에 녹아 있고 싶다"는 연기 철학도 전한다.

<뉴시스>

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