이상화 ‘2억’ 카드 처분…강남 “이런 장난은 하면 안 된다”

전 스피드스케이팅 선수 이상화가 남편 강남이 오랜 시간 공들여 수집해 온 포켓몬 카드 컬렉션을 소재로 깜짝 카메라를 준비했다.

전 스피드스케이팅 선수 이상화가 남편 강남이 오랜 시간 공들여 수집해 온 포켓몬 카드 컬렉션을 소재로 깜짝 카메라를 준비했다.

15일 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에는 강남의 포켓몬 카드 컬렉션을 두고 벌어진 깜짝카메라 영상이 공개됐다.

영상에서 이상화는 제작진을 불러 강남이 집을 비운 사이 카드를 처분하겠다는 계획을 밝혔다. 강남이 일본을 방문할 때마다 포켓몬 카드를 구입했고, 앞으로는 더 이상 사지 않겠다고 한 약속까지 지키지 않았다는 이유를 어겼기 때문이다. 이상화는 “약속을 어길 시 가차 없이 판다”고 단호한 태도를 보였다.

이상화는 집 안에 보관돼 있던 카드들을 공개했다. 카드들은 서랍 여러 칸을 가득 채울 정도로 상당한 규모였다. 남편의 취미 생활에 대한 일종의 경고성 이벤트 정도로 생각한 그였지만 카드 전문점을 찾아 비싸게 측정되는 카드들의 가격을 본 후 놀란 모습을 감추지 못했다.

감정 과정에서 미개봉 제품은 수십만 원 수준부터 최대 230만 원 정도의 가격이 제시됐다. 낱장 카드 중에서도 상당한 가치를 지닌 제품들이 발견됐다. 특히 일부 피카츄 카드는 1000만 원을 넘는 것으로 소개됐다. 루이지 피카츄는 약 1250만 원, 20주년 기념 피카츄는 약 1500만 원 수준으로 평가됐다. 이 밖에도 2000만 원대에 해당하는 카드가 등장해 놀라움을 안겼다.

카드숍 측이 컬렉션 전체를 한꺼번에 매입할 경우의 가격을 추산한 결과는 약 2억 원이었다. 단순히 개인적인 취미용품으로 여겨졌던 카드들이 상당한 금액의 수집품이라는 사실이 확인되자 이상화는 “정말 비싼데 강남의 취미를 존중해주겠다”고 덧붙였다.

이상화는 강남이 외출한 사이 실제로 카드들을 모두 다른 장소에 옮겨 놓았다. 집으로 돌아온 강남은 평소 보관하던 카드가 사라진 사실을 발견하고 곧바로 이상화에게 연락했다.

이상화는 카드의 행방을 묻는 남편에게 아무렇지 않은 듯 처분했다고 이야기했다. 여기에 200만 원에 팔았다는 말을 들은 강남은 집 안 곳곳을 확인하며 카드를 찾으려 했고, 좌절한 듯 급기야 바닥에 무릎을 꿇는 모습까지 보였다. 이후 이상화가 돌아오자 구매자의 연락처를 알려달라며 애타게 요청했고, 앞으로 일본에 가더라도 포켓몬 카드를 사지 않겠다고 약속했다.

하지만 이 모든 상황은 이상화가 준비한 깜짝 이벤트였다. 카드가 그대로 보관돼 있다는 사실이 공개되자 강남은 안도하면서도 억울한 표정을 감추지 못했다.

이상화의 이벤트에는 또 다른 선물도 준비돼 있었다. 이상화는 카드숍에서 남편을 위해 직접 고른 500만 원이 넘는 고가의 피카츄 카드를 건넸다. 자신이 아끼던 컬렉션을 잃었다고 생각했던 강남은 “이런 장난은 하면 안 된다”고 식겁했던 마음을 드러내면서, 아내에게 고마움을 표현했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지