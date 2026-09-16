90초만에 금팔찌 '탈탈'… 인천 귀금속 매장서 5억원어치 턴 20대

인천 도심의 한 대형마트 내 귀금속 매장에서 5억원대 금품을 훔쳐 도주한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 그는 범행 당일 비가 오지 않는데도 우비를 입고 얼굴은 마스크로 가린 채 현장에 접근했으며, 귀금속을 쓸어 담는 데 불과 1분30초가량이 걸렸다.

인천 남동경찰서는 야간건조물침입절도 혐의로 20대 A씨를 긴급 체포해 구속영장을 신청했다고 16일 밝혔다. A씨는 지난 14일 오전 2시쯤 인천시 남동구 홈플러스 간석점 2층 귀금속 매장에서 업주 추산 5억원 상당의 14K·18K 금팔찌 173점을 훔친 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.

인천 도심의 한 대형마트 내 귀금속 매장에서 5억원대 금품을 훔쳐 도주한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 뉴시스

신고를 받은 경찰은 추적에 나서 12시간 만인 당일 오후 2시43분쯤 서울시 강서구 화곡동 길거리에서 A씨를 체포했으며, 도난 귀금속을 모두 회수했다. 범행 당시 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV를 보면 A씨는 매장 진열대 위의 천을 치운 뒤 둔기로 내리쳐 상부 유리를 파손하고 귀금속을 챙겼다.

대형마트와 매장은 각각 사설 경비업체와도 계약을 맺었으나, 범행을 벌인 A씨를 막지 못했다. 경찰이 최근 동선을 확인한 결과 A씨는 범행 직전 처음으로 해당 대형마트에 접근했으며, 창문을 통해 내부로 침입한 것으로 파악됐다. 경찰은 내부 조력자가 있었는지 여부를 수사할 예정이다.

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