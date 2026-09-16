이상화, 남편 강남 포켓몬 카드 감정가 '2억'에 '동공 지진'…"돈 주고 산 것?"

스피드스케이트 올림픽 금메달리스트 이상화가 남편 강남이 모은 포켓몬 카드의 감정가를 듣고 당황했다.

유튜브 채널 '동네친구 강나미' 영상 갈무리

지난 15일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '그동안 많이 당한 상화님…포켓몬 카드 팔고 복수 성공했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이상화는 제작진에게 "랜덤 뽑기인데 돈을 지불하는 거냐, 100원 정도 지불하냐"라고 물었다. 이에 "하나 뽑는 데 300만 원이라고 답하자, 이상화는 "미친 거 아니냐"라며 "문방구 뽑기 같은 거라고 설명한다, 나는 오빠가 하는 얘기 다 믿는다"라고 화냈다.

이어 이상화는 제작진과 함께 강남의 포켓몬 카드들을 들고 관련 숍에 방문했다. 여러 카드를 감정하던 직원은 "이 20주년 피카츄 같은 경우에는 약 1500만 원이고, 대망의 블랙라벨 카드는 시세가 2000~3000만 원 정도다"라고 말했다. 이에 이상화는 "오빠가 이거를 돈 주고 산 거냐?"라며 놀랐다.

제작진이 "만약 구매하신다면 얼마에 매입하시겠냐"라고 묻자, 직원은 "일괄로 매입한다고 하면 2억 정도에 매입할 거 같다"라고 답했다. 이를 듣던 이상화는 "너무 비싸다, 너무 비싼 데 강남이의 취미를 존중해 주겠다"라고 반응했다.

<뉴스1>

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