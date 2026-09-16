이영혜 "결혼자금 1억으로 잡지사 인수…강제 폐간에 대통령에게 편지"

잡지 발행인 이영혜가 사업 초기 위기와 연 매출 480억원 규모의 잡지사를 일군 과정을 공개한다.

16일 오후 9시55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 잡지 발행 50주년을 맞은 이영혜가 출연한다.

이영혜. EBS

이영혜는 1976년 국내에 처음 등장한 디자인 전문 잡지사에 월급 4만7000원을 받고 입사했다. 이후 해당 잡지가 경영난을 겪자 직접 회사를 인수했다.

당시 운수 사업을 하던 어머니에게 "결혼 자금을 미리 주면 몇 배로 갚겠다"고 설득해 1억원을 받아 인수 자금으로 썼다.

그러나 인수 이후에도 경영난이 이어졌고 6개월 만에 자금이 바닥났다. 잡지가 강제 폐간되는 일도 겪었다.

이영혜는 당시 상황에 대해 "너무 억울했다"고 회상한다. 이후 대통령에게 직접 편지를 보내 문제 해결을 시도했다고 밝혔다.

1987년에는 국내 최초 홈 인테리어 잡지를 창간했다. 이 잡지는 경제 성장과 내 집 마련에 대한 관심이 커지던 당시 분위기와 맞물려 인기를 얻었다.

가수 인순이와 딸, 고(故) 안성기와 아들 등 유명인 가족이 표지 모델로 등장했다. 이영혜는 "표지에 행복한 가정의 모습을 시리즈로 담았다"고 설명한다.

잡지는 창간 8개월 만에 흑자로 돌아섰다. 이영혜는 주요 성공 요인 중 하나로 매달 한 가정을 선정해 무료로 집을 꾸며주는 행사를 꼽았다.

그는 "공정성을 위해 경찰 입회하에 당첨자를 뽑았을 정도였다"고 말했다. 이에 서장훈은 "잡지로 '러브 하우스'를 구현하신 셈"이라고 반응한다.

이영혜는 이후 웨딩, 육아, 남성, 명품 등 여러 분야의 전문 잡지를 발행했고, 회사는 한때 연 매출 480억원을 기록했다.

잡지뿐 아니라 단행본 출판에도 나섰다. 2000년에는 현재 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 출연으로 알려진 요리사의 책을 출간했다.

해당 책은 출간 일주일 만에 7000부가 판매됐다. 방송에서는 이영혜가 해당 요리사를 찾아가 26년간 이어진 인연에 대해 이야기를 나누는 모습도 공개된다.

이영혜의 한남동 자택과 서울에 위치한 4개 동, 400평 규모의 사옥도 방송을 통해 소개된다.

<뉴시스>

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