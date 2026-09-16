강신철 "호르무즈 파병, 국민 안전·국가 이익 차원서 접근해야"

강신철 국방부 장관 후보자가 호르무즈 해협 파병과 관련해 "무엇보다 국민의 안전 그리고 국가 이익 차원에서 그렇게 접근해야 하는 사안"이라고 설명했다.

강 후보자는 16일 국회에서 열린 국방위원회 인사청문회에서 더불어민주당 김병주 의원의 호르무즈 파병에 대한 후보자의 견해를 묻자 이같이 말했다.

그는 "제가 중동 지역에서 공관장을 하다 왔기 때문에 짧은 시간이었지만 이 상황에 대해서 잘 알고 있다"며 "이 부분에 대해서는 저는 아직 결정된 것이 없다고 알고 있다"고 말했다.

각 군 사관학교 통합에 대해서는 개혁의 필요성을 언급했다.

강 후보자는 "(사관학교 통합은) 어제오늘 나온 이야기가 아니다"며 "오랜 기간 동안 역대 정부에서 사관학교 개혁에 대해 이야기해왔다"고 말했다.

이어 "통합 교육은 필요하다고 생각하고 있다"며 "장관으로 취임한다면 어떻게 하는 것이 좋을지 어떻게 합동성을 강화할지에 대한 부분을 더 고민하고 잘 추진해나가도록 하겠다"고 덧붙였다.

강 후보자는 또 12·3 불법 비상계엄 성격에 대해선 "명백한 내란"이라며 "군이 헌정 질서를 훼손한 것에 대해 당시 최고 계급이었던 저로서 무거운 책임감 정말 깊은 책임감을 느끼고 있다"고 말했다.

<뉴시스>

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