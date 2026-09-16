아일릿, '잇츠 미'도 넘겼다…日 세 번째 1억 스트리밍

그룹 '아일릿(ILLIT)'의 '잇츠 미(It's Me)'가 일본 오리콘에서 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다.

16일 오리콘에 따르면, 아일릿의 미니 4집 '마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)' 타이틀곡 '잇츠 미'는 지난 13일 기준 누적 재생 수 1억380만3825회를 기록하며 '주간 스트리밍 랭킹' 1억 스트리밍 반열에 올랐다.

아일릿. 빌리프랩(하이브) 제공

데뷔곡 '마그네틱(Magnetic)', '아몬드 초콜릿(Almond Chocolate)'에 이은 팀 통산 세 번째 1억 스트리밍 곡이다.

지난 4월 발표된 '잇츠 미'는 테크노 장르를 기반 삼은 곡이다. 현지 주요 차트뿐 아니라 미국 빌보드 '글로벌 200'에 18주 연속 차트인하며 장기 흥행 중이다. 뮤직비디오 역시 공개 79일 만에 조회수 1억 건을 넘어섰다.

한편 아일릿은 오는 10월26일 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)'을 발매한다. 손익분기점을 뜻하는 앨범명을 통해 관계에 대한 솔직한 태도를 노래한다.

<뉴시스>

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