정점식 "李대통령, 김승원 공소취소 특임장관 지명철회해야"

국민의힘 정점식 원내대표는 16일 이재명 대통령을 향해 "만에 하나 김승원 법무부 장관 후보자의 임명을 강행한다면 재판보다 더 무서운 민심의 심판을 받게 될 것"이라며 김 후보자 지명 철회를 촉구했다.



정 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열고 "이 대통령이 18일 기자간담회를 한다는데, 공소 취소와 연임 개헌에 대해 번지르르한 백 마디 말로 국민을 속이는 것보다 김승원 공소 취소 특임 장관 지명 철회라는 실천을 보여주길 바란다"며 이같이 말했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

그는 전날 청문회에 대해 "민주당 의원들은 국민의힘 의원들을 향해 '악마', '흉기', '독사'와 같은 막말을 토해냈는데, 진짜 '악마', '흉기', '독사'는 따로 있다"며 "햄스터를 폐사시킨 약물을 사람에게 투약하게 만든 게 악마적 행태이고, 이를 주가 조작에 악용한 자들이 독사와 같으며, 이런 약을 청탁 로비해 줬던 김 후보자야말로 사회적 흉기"라고 직격했다.



이어 김 후보자가 청문회에서 '저는 문과라 치료제 성능을 알 수 없다'고 답한 데 대해 "그저 보고 싶어서 눈물이 나는 지인(브로커 양모 씨) 말만 듣고 식약처에 압력을 행사했다고 자인한 꼴"이라며 "문과를 운운한 후보자의 답변은 불법 청탁을 자백한 증거"라고 주장했다.



김 후보자와 민주당 소속 서영교 법제사법위원장이 청문회에서 눈물을 훔친 것을 두고도 "변명조차 어려우니 서로 눈물을 주고받으며 청문회를 신파극으로 전락시켰다"고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.

정 원내대표는 이날 청문회가 열리는 강신철 국방부 장관 후보자와 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대해서도 "모두 부적격"이라며 "지명을 철회하고 국정을 과감히 일신할 새로운 인물로 다시 지명하라"고 촉구했다.



그는 강 후보자에 대해 "아들이 이모와 이모부에게서 상가를 매입하려 7억원 빌리는 것도 모르는데, 북한 도발에는 알고 대응할 수 있겠나"라면서 "서초 아파트 특별분양을 받아내기 위해 일가족 철거민 위장 작전에 성공한 걸 보면, 경계는 못 해도 위장에는 능한 군인 같다"고 비꼬았다.



홍 후보자에 대해선 "과거 대출을 통한 주택 매입을 비판했지만 정작 본인은 대출로 집을 사들였다. 역시나 민주당 인사다운 지독한 내로남불"이라며 "이 대통령의 정책 멘토 이한주 특보와 성남 경기 라인이 부동산 정책을 쥐락펴락하고 홍 후보자는 청와대 뜻에 철저히 복종하는 실무형 장관에 그칠 거란 우려가 높다"고 말했다.



그는 김승원, 강신철, 홍지선 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택 여부를 묻는 말에 "청문위원들과 논의해봐야겠지만, 원내대표로서는 불가하다는 생각"이라고 답했다.

<연합>

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