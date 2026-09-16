아모레퍼시픽, 뷰티·웰니스 크리에이터 25명 양성… 콘텐츠 300건 제작

아모레퍼시픽은 사회공헌 캠페인 ‘밋유어뷰티 아카데미(MEET YOUR BEAUTY ACADEMY)’ 2기가 3개월간의 활동을 마쳤다고 16일 밝혔다.

지난 11일 열린 해단식에서는 2기 참여자 25명 전원이 수료했다. 이들은 활동 기간 동안 뷰티와 웰니스를 주제로 약 300건의 콘텐츠를 제작했다.

밋유어뷰티 아카데미 2기. 아모레퍼시픽 제공

밋유어뷰티 아카데미는 ‘나다운 아름다움’을 주제로 청년 뷰티·웰니스 크리에이터를 육성하는 프로그램이다. 아모레퍼시픽은 2기부터 ‘홀리스틱 뷰티’ 관점을 도입해 기존 뷰티 중심이던 프로그램을 웰니스 분야로 확대했다.

참여자들은 마인드풀니스와 컬러테라피 등 웰니스 프로그램에 참여하고 오설록 티하우스 북촌점, 에스쁘아 연남 등 아모레퍼시픽 브랜드 공간과 제품을 체험했다. 이를 토대로 각자의 시각을 담은 콘텐츠를 제작했다.

1기 우수 수료자들도 멘토로 참여해 콘텐츠 기획·제작 노하우를 공유했다. 해단식에서는 크리에이터 아랑의 멘토링과 2기 우수 활동자 리뷰 세션도 진행됐다.

송호준 아모레퍼시픽 CSR팀장은 “웰니스 영역으로 콘텐츠 범위를 확장하며 참여자들이 ‘나다운 아름다움’을 발견하고 이를 콘텐츠로 표현하는 역량을 키웠다”며 “청년 세대가 자신만의 관점을 세우고 개성을 표현할 수 있도록 프로그램을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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