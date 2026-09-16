美 클래러티법 부결에 비트코인 2.8%↓… 서클·코인베이스 급락

미국 상원의 '디지털자산 시장 명확성법'(이하 클래러티법) 처리가 무산되면서 가상자산(코인) 가격이 일제히 하락세를 나타냈다.



16일 가상자산 정보업체 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 9시50분 기준 비트코인은 전날보다 2.83% 내린 7만5천774.18달러, 이더리움은 4.50% 내린 2천401.45달러에 거래되고 있다.

미국 상원의 '디지털자산 시장 명확성법'(이하 클래러티법) 처리가 무산되면서 가상자산(코인) 가격이 일제히 하락세를 나타냈다. 연합뉴스

리플(XRP·-9.42%), 솔라나(-5.39%), 지캐시(-3.93%), 도지코인(-4.40%), 체인링크(-5.73%), 카르다노(-6.86%), 스텔라(-8.93%) 등 시가총액 상위 알트코인도 동반 약세다.



다만, 국내 가상자산 거래소에서는 상당수 알트코인이 전일 대비 강세를 보이는 등 시장 충격이 제한적인 모습이다.



양대 원화 가상자산 거래소인 업비트와 빗썸에서 비트코인 거래 가격은 1억300만원대로, 전일 대비 0.69% 상승, 0.18% 하락을 각각 나타냈다.



미국 증시에 상장된 가상자산 관련 종목은 코인보다 더 큰 폭으로 하락해 눈길을 끌었다.



간밤 미국 뉴욕 증시에서 스테이블코인 발행사 서클은 11.41% 하락했다. 코인베이스(-10.10%), 스트래티지(-5.36%), 로빈후드(-3.39%) 등도 약세를 보였다.



이날 주요 가상자산과 관련 종목 약세는 미 상원에서 가상자산 시장의 포괄적인 규제 체계를 담은 클래러티법 제정이 무산된 영향으로 분석된다.



미 상원은 간밤 클래러티법을 토의에 부치기 위한 절차 표결을 진행했으나 찬성 49표, 반대 50표로 입법에 필요한 찬성표를 얻지 못했다.

<연합>

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