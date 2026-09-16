지방국립대 수시 지원자 42% "등록금 지원 정책이 결정에 영향"

2027학년도 대입 수시모집에서 지방국립대에 지원한 수험생 10명 중 4명은 '등록금 0원' 정책이 지원 결정에 영향을 미쳤다고 답한 것으로 나타났다.
16일 진학사가 2027학년도 수시 지원자 2천705명을 대상으로 설문한 결과, 지방국립대에 지원한 1천511명 가운데 42.2%가 등록금 정책이 지원 결정이나 방식에 영향을 미쳤다고 답했다.
세부 응답별로는 '해당 정책을 계기로 지방국립대 지원 우선순위를 높였다'는 응답이 21.3%로 가장 많았다.
'지원 계획이 없었지만 정책의 영향으로 새롭게 지원하게 됐다'는 응답은 11.8%, '원래 계획보다 지방국립대 지원 대학 수를 늘렸다'는 응답은 9.1%였다.
등록금 지원 정책 때문에 새롭게 지방국립대에 지원하거나 당초 계획보다 지원 대학 수를 늘렸다는 수험생이 20%가 넘은 셈이다.
반면 등록금 '지원 정책을 알고 있었지만 지원 결정에는 영향을 받지 않았다'는 응답도 54.1%로 절반을 넘었다.
정책 자체를 알지 못했다는 응답은 3.7%였다.
지방국립대 지원 이유로는 '내 성적으로 합격 가능성이 있다고 판단해서'라고 답한 사람이 58.9%(복수응답)로 가장 많았다.
'등록금·생활비 등 경제적 부담이 상대적으로 적어서'가 49.0%로 뒤를 이었고 그다음이 '취업·진로 측면에서 유리하다고 판단해서'(34.6%), '거주지와 가깝거나 통학·생활이 편리해서'(33.6%) 순이었다.
'서울대 10개 만들기 정책으로 대학 경쟁력이 높아질 것으로 기대해서'라는 응답은 19.4%였다.
우연철 진학사 입시전략연구소장은 "등록금 지원 정책이 일부 수험생의 지방국립대 신규 지원과 지원 대학 수 확대에 영향을 미친 것으로 확인됐다"면서도 "등록금뿐 아니라 합격 가능성, 경제적 부담, 취업·진로 전망 등이 복합적으로 작용한 결과로 볼 필요가 있다"고 말했다.
<연합>
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