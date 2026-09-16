지방국립대 수시 지원자 42% "등록금 지원 정책이 결정에 영향"

2027학년도 대입 수시모집에서 지방국립대에 지원한 수험생 10명 중 4명은 '등록금 0원' 정책이 지원 결정에 영향을 미쳤다고 답한 것으로 나타났다.



16일 진학사가 2027학년도 수시 지원자 2천705명을 대상으로 설문한 결과, 지방국립대에 지원한 1천511명 가운데 42.2%가 등록금 정책이 지원 결정이나 방식에 영향을 미쳤다고 답했다.

지난 6일 서울 강남종로학원에서 열린 '2027 수시대학 최종 결정 특집 파이널 설명회'를 찾은 학부모들이 자료를 살피고 있다. 연합뉴스

세부 응답별로는 '해당 정책을 계기로 지방국립대 지원 우선순위를 높였다'는 응답이 21.3%로 가장 많았다.



'지원 계획이 없었지만 정책의 영향으로 새롭게 지원하게 됐다'는 응답은 11.8%, '원래 계획보다 지방국립대 지원 대학 수를 늘렸다'는 응답은 9.1%였다.



등록금 지원 정책 때문에 새롭게 지방국립대에 지원하거나 당초 계획보다 지원 대학 수를 늘렸다는 수험생이 20%가 넘은 셈이다.



반면 등록금 '지원 정책을 알고 있었지만 지원 결정에는 영향을 받지 않았다'는 응답도 54.1%로 절반을 넘었다.



정책 자체를 알지 못했다는 응답은 3.7%였다.



지방국립대 지원 이유로는 '내 성적으로 합격 가능성이 있다고 판단해서'라고 답한 사람이 58.9%(복수응답)로 가장 많았다.



'등록금·생활비 등 경제적 부담이 상대적으로 적어서'가 49.0%로 뒤를 이었고 그다음이 '취업·진로 측면에서 유리하다고 판단해서'(34.6%), '거주지와 가깝거나 통학·생활이 편리해서'(33.6%) 순이었다.



'서울대 10개 만들기 정책으로 대학 경쟁력이 높아질 것으로 기대해서'라는 응답은 19.4%였다.



우연철 진학사 입시전략연구소장은 "등록금 지원 정책이 일부 수험생의 지방국립대 신규 지원과 지원 대학 수 확대에 영향을 미친 것으로 확인됐다"면서도 "등록금뿐 아니라 합격 가능성, 경제적 부담, 취업·진로 전망 등이 복합적으로 작용한 결과로 볼 필요가 있다"고 말했다.

<연합>

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