이상화, 포켓몬 카드 감정가 2억에 분노…강남, 무릎 꿇었다

전 국가대표 스피드 스케이팅 선수 이상화가 남편 강남이 모은 포켓몬 카드 감정가가 2억 원으로 밝혀지자 분노했다.

15일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '강나미 몰래 포켓몬 카드 다 팔고 2억 벌었습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이상화. 유튜브 캡처

영상에서 이상화는 제작진을 긴급 소집해 포켓몬 카드를 판다고 선언했다. 강남이 일본에 갈 때마다 카드를 사들인 데다, 더 이상 구매하지 않겠다는 약속을 어겼기 때문이다.

이후 카드의 감정가를 받은 이상화는 놀라며 "너무 비싼 취미다"라고 말했다. 카드숍 직원은 일괄 매입 가격을 약 2억원으로 추산해 놀라움을 자아냈다.

이상화는 강남이 집을 비운 틈을 타 카드를 모두 숨긴 뒤 본격적인 몰래카메라에 돌입했다. 귀가 후 카드가 사라진 것을 확인한 강남은 곧바로 전화해 "여보, 포켓몬 카드 어디 있어?"라고 물었다.

이상화는 강남이 약속을 지키지 않아 중학생에게 200만원에 팔았다고 거짓말했다. 이에 강남은 사기를 당했다고 생각해 집 안을 뒤지다 바닥에 무릎까지 꿇었다. 귀가한 이상화에게 다급히 구매자 연락처를 달라고 애원하던 강남은 "일본 가서도 안 살게"라며 백기를 들었다.

모든 것이 몰래카메라였음이 밝혀지자 강남은 안도하면서도 "이건 몰래카메라가 아니다. 범죄다. 사기다"라며 억울함을 호소해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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