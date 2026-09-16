'두 번 이혼' 박원숙 "전남편 빚 때문에 방송국에 조폭 찾아와"

배우 박원숙이 전남편의 빚 때문에 힘들었던 시절을 떠올렸다.

15일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀 라이프'에는 박원숙이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

지난 15일 유튜브 채널 송승환의 원더풀 라이프'에는 배우 박원숙이 게스트로 출연했다. '송승환의 원더풀 라이프' 화면 캡처

영상에서 박원숙은 두 전남편 때문에 빚을 지게 됐다고 말했다.

송승환이 "첫 번째 남편 때문이냐, 두 번째 남편 때문이냐"고 묻자 그는 "첫 번째 남편도 그러긴 했는데 데미지가 크진 않았다. 두 번째 남편 때문"이라고 답했다.

박원숙은 "돈 때문만이 아니라 검찰, 경찰 이런 곳을 60~70번 다녔다. 그게 환장하겠더라"며 "그게 1993년이었다. 방송을 하고 있으면 깍두기 아저씨들이 방송국 로비까지 찾아와서 너무 무서웠다"고 말했다.

이어 "그런 고초를 겪고 나서 법원 쪽에 촬영을 하러 갔다. 휴게실이 있으니 한 직원 분이 '이제 다 해결됐어요?'라고 묻더라. 너무 창피했다. 처음엔 자존심이 상했지만 이판사판 되니깐 '내가 한 것도 아닌데 뭐' 하게 됐다"고 덧붙였다.

박원숙은 1969년 대학 시절 첫 남편과 결혼해 아들을 낳았으나 남편의 사업 실패로 1981년 이혼했다. 두 사람은 3년 뒤 재결합했지만 6개월 만에 파경을 맞았다. 이후 박원숙은 1989년 다른 남성과 재혼했으나 이혼했다.

<뉴시스>

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