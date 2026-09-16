국힘 “김승원 임명 강행, 李정권 자멸 앞당길 것”…지명 철회 촉구

국민의힘이 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회가 끝난 뒤 김 후보자를 향해 “파렴치한 ‘악어의 눈물’ 쇼”라면서 지명 철회를 촉구하는 등 공세를 이어가고 있다.

김승원 법무부 장관 후보가 15일 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 법제사법위원회 국무위원후보자(법무부장관 김승원) 인사청문회에서 안경을 벗고 있다. 뉴시스

국민의힘 박충권 수석대변인은 논평에서 “(김 후보자는) 상황이 불리해지자 눈물을 쏟으며 감성에 호소하는 파렴치한 ‘악어의 눈물’ 쇼로 위기를 모면하려 했다”며 “성난 민심의 엄중한 심판을 직시하고 이제라도 이재명 대통령은 김승원 후보자 지명 철회에 나설 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

앞서 전날 국회 법제사법위원회에서 열린 김 후보자의 인사청문회에서는 제넨셀 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹과 배우자가 운영하는 사회적협동조합을 둘러싼 특혜 의혹 등이 쟁점이 됐다.

국민의힘 최수진 원내수석대변인도 논평을 내고 “이번 청문회를 통해 김 후보자를 둘러싼 의혹은 오히려 더 커졌다”며 “후보자 배우자의 사업과 관련해 공모·점검 정보가 사전에 공유된 정황이 담긴 녹취록이 추가로 공개됐고 특정 기관에 혜택이 집중된 불공정한 구조도 드러났다”고 주장했다.

이어 “(김 후보자는) 반성은커녕 장관이 되면 수사 기관을 감찰하겠다며 노골적인 보복을 시사했고 정당한 공익제보와 야당의 의정 활동을 ‘불법 유출’로 매도하며 본말을 전도했다”면서 “김 후보자 임명 강행은 이재명 정권과 민주당의 자멸을 앞당기는 역사적 분기점이 될 것”이라고 질타했다.

국민의힘 조용술 대변인은 “국민이 묻는 것은 치료제 성능을 알았느냐가 아니라 부적절한 로비가 있었느냐, 국민의 생명권을 위협했느냐가 본질”이라면서 “치료제 성능을 운운하며 미꾸라지처럼 빠져나가려는 행태가 가관”이라고 했다.

뒤이어 “법무부 장관 후보자는 법과 도덕의 원칙을 누구보다 엄격하게 적용받아야 하는 자리”라며 “김승원 후보자는 구차하게 발뺌하지 말고 사퇴하라”고 촉구했다.

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