추석 골프장 어디 열까…66곳 사흘 내내 개장, 65곳은 당일 휴장

추석 연휴인 오는 24일부터 26일까지 전국 골프장 가운데 66곳이 사흘 내내 문을 연다. 65곳은 추석 당일인 25일에만 휴장한다.

연합뉴스

한국골프장경영협회는 회원사 골프장을 대상으로 추석 연휴 휴·개장 현황을 조사한 결과 이같이 집계됐다고 16일 밝혔다.

추석 연휴 사흘 동안 휴장하지 않는 골프장은 감곡, 강남300, 고창, 골드레이크, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 그린필드, 남여주, 다산베아채, 담양레이나, 도고, 레이크사이드, 롯데스카이힐부여, 르오네뜨, 마론, 무주덕유산, 문경, 베뉴지, 베이사이드, 벨라45, 블루원용인, 사이프러스, 샴발라, 샌드파인, 서산수, 서원밸리, 석정힐, 세이지우드여수경도, 센추리21, 센테리움, 소노펠리체, 썬힐, 아난티중앙, 아시아나, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에버리스, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 은화삼, 이지스카이, 이포, 중문, 지산, 카스카디아, 캐슬렉스, 코리아, 크라운, 크리스탈밸리, 킹스데일, 킹즈락, 테디밸리, 포세븐금강, 포웰, 프린세스, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 핀크스, 하이원, 해비치 제주, 화순, 휘닉스평창, 힐드로사이다.

추석 당일인 25일 하루만 쉬는 골프장은 65곳이다.

경주신라, 계룡대, 고성노벨, 광주, 구미, 그랜드, 기흥, 남부, 남서울, 남촌, 뉴스프링빌, 뉴코리아, 대구, 더스타휴, 동부산, 동원썬밸리, 드비치, 라데나, 라비에벨 올드코스, 레이크우드, 루트52, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 마이다스밸리청평, 보라, 부곡, 블랙밸리, 블루헤런, 비에이비스타, 사우스스프링스, 솔모로, 송추, 수원, 신안, 신원, 안성, 안성베네스트, 양주, SG아름다운, 에이원, 여주클래식, 울산, 일동레이크, 잭니클라우스, 제일, 창원, 천룡, 천안상록, 코스카, 클럽비전힐스, 티클라우드, 파미힐스, 팔공, 88, 페럼, 포천아도니스, 프리스틴밸리, 한성, 한양, 해내다, 해비치 서울, 해운대, 화산, 화성상록, 휘슬링락 등이다.

별도 휴장 일정을 잡은 골프장도 있다. 라비에벨 듄스코스는 연휴 첫날인 24일 휴장하고, 웰링턴은 24일과 추석 당일인 25일 이틀간 문을 닫는다.

협회는 추가로 확인되는 골프장별 휴·개장 정보를 홈페이지에 실시간으로 업데이트할 예정이다.

연휴 기간 골프장을 이용하려는 경우 예약 전 해당 골프장의 최종 운영 일정을 확인하는 것이 좋다.

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