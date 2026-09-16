포스코 노조 120시간 2차 부분파업 돌입…임금 협상 제자리

포스코 노동조합이 16일 2차 부분 파업에 돌입했다. 전날 열린 추가 임금 교섭에서 노사가 입장차를 좁히지 못하고 협상이 중지되면서다.

포스코 노조가 부분 파업에 돌입한 16일 오전, 포항제철소 곳곳에서 조업이 이뤄지고 있다. 뉴스1

한국노총 금속노련 포스코노동조합은 이날 오전 7시부터 120시간 동안 2차 부분 파업을 시작했다. 이번 파업 대상은 포항제철소 2열연공장과 광양제철소 4열연공장이다.

파업 규모를 둘러싼 노사 시각은 엇갈린다. 노조 측은 이번 2차 파업 참여 인원이 1차 파업(포항 20명·광양 100명 등 총 120명)의 2배에 이른다고 밝혔다.

반면 사측은 실제 파업 참가 가능 인원이 포항과 광양 각각 60여명으로 보고 있으며 대체인력을 투입해 실제 가동에는 문제가 없다는 입장이다. 포스코 직원은 포항제철소 8000여명, 광양제철소 7000여명 등 본사를 포함해 약 1만7000명이며 이 중 조합원은 약 1만100여명이다.

단체협약상 협정근로 조항에 따라 전체 공정 중 70%에 달하는 핵심 생산공정은 가동 체제를 유지하고 있다. 원료를 가공해 쇳물을 뽑고 불순물을 제거해 반제품을 만드는 제선·제강 공정 등이 이에 해당한다. 이번 파업 대상인 열연공장은 철강 반제품인 슬래브를 압연해 얇게 펴 열연강판으로 만드는 공정이다.

노조가 1차 부분 파업에 돌입한 지난 9일 오전 포항본사 앞 횡단보도 신호등에 빨간불이 켜져 있다. 뉴스1

노사는 지난 6월부터 임금협상을 진행했지만 합의점을 찾지 못했다. 지난달 18일 중앙노동위원회에서 조정 중지 결정이 내려지며 노조가 쟁의권을 확보했고, 이달 3일 열린 7차 교섭에서도 진척이 없자 9일부터 11일까지 48시간 1차 파업을 단행했다.

노사는 전날 오후 교섭을 재개했으나 양측 모두 기존 요구안에서 진전된 안을 제시하지 않아 결국 협상이 중지됐다.

지난 3일 교섭에서 노조는 △기본급 7.1% 인상 △격려금 600% △자사주 50주 △명절상여금 200% 지급 등을 요구했다. 반면 사측은 △기본급 2.0% 인상 △목표달성 격려금 350만원 △지역사랑상품권 50만원 지급 △근속기념축하금 인상범위 확대 등을 제시했다.

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