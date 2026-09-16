박위 활동 중단 속…아내 송지은, 방송서 눈물

유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 폐쇄회로(CC)TV 공개 논란 이후 별다른 신규 활동을 하지 않고 있는 가운데, 아내인 그룹 시크릿 출신 송지은이 방송에서 눈물을 보였다.

송지은은 지난 14일 공개된 CBS TV '새롭게하소서'에 출연해 가수 주영훈, 개그맨 이정수와 함께 진행을 맡았다.

송지은. CBS TV '새롭게하소서'

이날 방송에는 17세 아들을 먼저 떠나보낸 진성애 권사가 출연했다. 송지은은 진 권사의 사연을 듣던 중 눈물을 흘렸다.

송지은은 "참 너무 꺼내기 어려운 말이었을 텐데 오늘 이렇게 많은 분들을 위해서 삶을 나눠주셔서 너무 감사드린다"고 말했다.

이어 "우리가 아이들을 흔히 '천사'라고 부르지 않나. 이 가정에 천사가 다녀온 것 같다"고 위로했다.

또 "나도 우리 가정의 삶에, 누군가의 삶에 예수님의 향기를 남기고 가는 발자국이 됐으면 좋겠다는 소망을 품고 살아가게 해주셔서 너무 감사하다"고 했다.

다만 '새롭게하소서'의 실제 녹화 시점은 확인되지 않아 송지은이 이날 흘린 눈물과 박위의 최근 논란을 직접 연결하기는 어렵다.

남편 박위는 지난달 KTX에서 휠체어를 타고 하차하던 중 자신을 돕던 사회복무요원의 발에 휠체어 바퀴가 걸리면서 넘어지는 사고를 당했다. 이후 사고 장면이 담긴 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 공개했다.

박위는 당시 상황에 불쾌감을 드러냈으나, 사고 직후 근무자가 사과했음에도 해당 영상을 공개한 것은 지나치다는 비판이 나왔다.

논란이 커지자 박위는 영상을 삭제하고 사과했다.

그는 "당시 현장에서 저를 도와주시기 위해 최선을 다해주셨고 정중하게 사과해 주셨던 근무자의 입장을 생각하지 못했다"며 "저를 더 잘 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"고 밝혔다. 이어 "전달 방식이 미숙했고 생각이 짧았다"고 했다.

논란 이후 박위의 유튜브 채널 구독자 수는 100만명 아래로 줄었고, 예정됐던 강연 등도 취소됐다. 박위는 논란 이후 약 3주간 별다른 신규 유튜브 활동을 하지 않고 있다.

<뉴시스>

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