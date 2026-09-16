17년간 하루 30분 잤다는 유튜버, 생방송 중 ‘도둑잠’ 의혹 논란

17년 동안 하루 30분만 자고도 일상생활을 유지해왔다고 주장한 일본의 유튜버 겸 사업가 호리 다이스케가 자신의 수면 습관을 입증하기 위해 진행한 24시간 생방송에서 논란에 휩싸였다.

호리는 25세 무렵 단수면에 도전해 2개월 만에 하루 수면 시간을 45분 이하로 줄였다고 주장해왔다. 이어 자신의 경험을 담은 저서 ‘수면 혁명’을 출간하고 2016년 ‘짧은 잠자리 협회(Short Sleeper)’를 설립해 강연과 유튜브 활동을 이어왔다.

그는 자신의 수면법을 둘러싼 의문이 이어지자 지난 9일 오후 8시부터 일주일 동안 일상을 24시간 공개하는 생방송을 시작했다.

17년 동안 하루 30분만 자며 생활해왔다고 주장하는 호리 다이스케. 유튜브 캡처

그러나 방송 이틀째인 10일 마사지 시술을 받던 중 약 27분간 눈을 감고 움직임이 거의 없는 모습이 포착되면서 논란이 시작됐다. 코를 고는 듯한 장면도 등장했다. 이에 시청자들은 “몰래 자는 것 아니냐”는 지적을 쏟아냈다.

호리는 해당 장면에 대해 장시간 잠든 것이 아니라 짧은 시간 의식이 끊기는 ‘마이크로슬립’이 반복된 것이라고 해명했다. 그는 “마이크로슬립에 10회 정도 들어갔던 것 같다”고 설명했다.

13일에는 마사지 시술 도중 얼굴이 화면에 잡히지 않고 음성까지 차단된 시간이 발생하면서 또다시 의혹이 제기됐다. 일본 매체 유튜라는 당시 호리의 얼굴이 화면에서 사라진 시간이 두 차례에 걸쳐 약 1시간에 달했다고 보도했다. 시청자들 사이에서는 카메라에 보이지 않는 동안 실제로 잠을 잔 것 아니냐는 지적이 나왔다.

이후 호리는 방송 진행 방식에 변화를 줬다. 14일에는 남은 생방송 기간 동안 짧은 낮잠을 의미하는 ‘가상(仮眠)’을 취하겠다고 밝혔다. 그는 “내가 30분 수면이라는 것에 너무 집착했던 것 같다”고 말했다. 호리는 이후에는 가상 전후 자신의 상태를 비교해 보여주겠다는 취지로 설명했다.

그러나 방송에 참여한 마사지사와 유튜버 3명은 “시청자의 오해를 불러 일으켰다”며 사과문을 공개한 상태다.

과거 호리의 수면 습관과 관련해 전문가들은 “수면 시간이 이렇게 짧다는 것은 믿기 어렵다”며 “극단적인 수면 축소는 사망을 초래할 수도 있다”고 평가한 바 있다.

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