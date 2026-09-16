탁재훈, 신정환 닭갈비집 찾았다…“방송 활동만 같이 안 하는 것”

유튜브 채널 ‘휴먼스토리’ 화면 캡처

그룹 컨츄리 꼬꼬로 함께 활동했던 탁재훈과 신정환이 오랜만에 한자리에 모여 변함없는 우정을 드러냈다.

15일 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’에는 ‘신정환 탁재훈의 휴먼스토리 [컨츄리 꼬꼬]’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 신정환이 운영하는 닭갈비 식당을 찾은 탁재훈의 모습이 담겼다. 신정환은 말복을 맞아 탁재훈에게 식사를 제안했고, 탁재훈이 흔쾌히 응했다고 밝혔다.

신정환은 탁재훈의 방문을 앞두고 “오랜만에 본다”면서도 “문자 이런 건 자주 한다. 형 근황은 다 알고 있다. 지인들과 교류하고 있어서 소식을 듣는다”고 말했다.

이후 탁재훈이 개그맨 신규진과 함께 식당에 도착하면서 두 사람의 만남이 성사됐다.

제작진이 오랜만에 만난 소감을 묻자 탁재훈은 “우리가 방송하고 활동만 같이 안 하는 거지 사적으로는 계속 친하다”고 말했다.

이어 “운동선수처럼 친한데 서로 다른 팀인 거다”라고 표현하며 방송 활동과 별개로 꾸준히 연락하고 지내고 있다고 설명했다.

두 사람 특유의 티격태격하는 대화도 이어졌다. 제작진이 신정환에게 탁재훈에게 부탁을 많이 하는 것 아니냐고 묻자 신정환은 “안 한다”고 답했다.

탁재훈 역시 “민폐다. 주위에서 도와주는 것도 한계가 있다”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

신정환은 바쁜 일정에도 자신의 식당을 찾아준 탁재훈에게 고마운 마음을 전했다. 그는 “바쁜데 쉬는 날 어디 가기가 쉽지 않다. 보통 쉬고 싶지 않냐”며 “형이 의리가 없는 편은 아니다. 늘 한결같아서 편하고 좋다”고 말했다.

이어 “틈틈이 나한테 신경도 써주고 연락도 자주 한다. 실제로 도움도 준다”고 덧붙이며 탁재훈에 대한 고마움을 표현했다.

탁재훈과 신정환은 1998년 그룹 컨츄리 꼬꼬로 데뷔해 ‘오! 해피’, ‘김미 김미’, ‘오! 가니’ 등으로 활동하며 대중의 사랑을 받았다. 이후 방송에서 함께 모습을 보이는 일은 줄었지만, 두 사람은 이번 영상을 통해 방송 활동과 별개로 사적인 인연을 이어오고 있음을 밝혔다.

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