유승호, 전 남친 결혼식 간다는 여친에 “나 만났으니 이미 이긴 것”

SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면,’ 화면 캡처

배우 유승호가 여자친구가 전 남자친구의 결혼식에 참석하는 상황에 대한 솔직한 연애관을 공개했다.

15일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘틈만나면,’에는 유승호와 그룹 데이식스 영케이가 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 서울 청담동 일대를 찾았다.

이날 네 사람은 한 메이크업숍을 방문해 사연자의 이야기를 들었다. 메이크업 아티스트는 가장 기억에 남는 손님에 대해 이야기하던 중 전 남자친구의 결혼식에 참석하기 위해 메이크업을 받으러 왔던 손님들의 사연을 공개했다.

메이크업 아티스트는 “당황까지는 아닌데 힘을 내서 열심히 해야겠다고 느꼈던 손님들이 딱 두 분 있었다”며 “두 분 다 전 남자친구 결혼식을 가야 했던 손님이었다”고 말했다.

이어 이별의 상황과 현재 교제 중인 남자친구의 동행 여부 등을 물어봤다고 설명했다. 이에 유재석은 유승호와 영케이에게 “여자친구가 생겼는데 전 남자친구의 결혼식에 가자고 하면 어떻게 할 거냐”고 물었다.

영케이는 상황에 따라 참석할 수 있다는 입장이었다. 그는 “같은 직장이라 꼭 가야 하는 상황이라면 최선을 다해서 쫙 빼입고 갈 것 같다”며 여자친구와 함께 참석하겠다는 뜻을 밝혔다.

유연석 역시 영케이의 의견에 공감했다. 그는 “내가 빠지면 안 되는 상황일 수도 있지 않냐”며 직장 동료 등 피하기 어려운 관계라면 상황이 달라질 수 있다고 말했다.

반면 유승호는 단호한 반응을 보였다. 유승호는 “어떤 사정이 있어도 못 갈 것 같다”며 “여자친구도 말려야지. 왜 가냐”고 말했다.

유재석 역시 “나는 못 갈 것 같다”며 전 남자친구의 결혼식에 굳이 참석하는 상황에 대해 의문을 표했다.

이후 유승호는 여자친구가 전 남자친구에게 보여주기 위해 결혼식에 가려는 상황을 가정하며 자신만의 연애관을 밝혔다.

유승호는 여자친구에게 “너는 이미 이겼다. 나를 만났으니까”라고 말하며 자신감을 심어줄 것이라고 했다.

이에 유재석은 유승호를 바라보며 “승호는 그럴 수 있겠다. 난 그럴 수가 없다”고 말해 웃음을 자아냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지