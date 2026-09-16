아침 최저 10도 쌀쌀한 출근길…큰 일교차 주의 [오늘날씨]

사진=뉴스1 제공

수요일인 16일은 전국이 대체로 맑고 쾌청한 가운데 아침에는 서늘하고 낮에는 기온이 크게 오르면서 일교차가 크겠다. 제주도 산지와 중산간에는 오전부터 낮 사이 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 이날 전국의 아침 최저기온은 10~21도, 낮 최고기온은 24~30도로 예상된다. 당분간 기온은 평년과 비슷한 수준을 보이겠으며, 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 10~15도까지 벌어질 전망이다.

주요 도시의 아침 최저기온은 서울 15도, 인천 16도, 수원 15도, 춘천 13도, 강릉 16도, 대전 15도, 청주 15도, 전주 16도, 광주 17도, 대구 18도, 울산 19도, 부산 20도 등이다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 28도, 춘천 27도, 강릉 25도, 대전 28도, 청주 28도, 전주 28도, 광주 29도, 대구 27도, 울산 26도, 부산 27도까지 오르겠다.

특히 아침에는 일부 지역에서 기온이 10도 안팎까지 내려가 서늘하겠지만 낮에는 남부지방을 중심으로 30도에 가까운 더위가 나타나면서 큰 일교차가 예상된다. 기상청은 낮과 밤의 기온 차가 큰 만큼 건강관리에 유의할 것을 당부했다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 전남권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

제주도 산지와 중산간에는 오전부터 낮 사이 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다. 제주도 해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 전남 서해안에도 오후 한때 약한 빗방울이 예상된다.

아침에는 안개에도 주의해야 한다. 새벽부터 아침 사이 경기남동부와 강원남부내륙, 충북북부, 경북북부내륙을 비롯한 일부 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

그 밖의 내륙에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 나타날 수 있어 출근길 교통안전에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해와 남해 앞바다에서 0.5m 안팎으로 일겠다. 먼바다에서는 동해 0.5~2.5m, 서해 0.5~1.0m, 남해 0.5~3.5m의 파고가 예상된다.

특히 이날 밤부터 남해 동부 안쪽 먼바다와 남해 서부 동쪽 먼바다, 제주도 남동쪽 안쪽 먼바다를 중심으로 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일 가능성이 있어 항해나 조업하는 선박은 주의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠지만 아침저녁으로는 서늘하고 낮에는 기온이 크게 오르는 만큼 시간대에 따른 기온 변화에 대비하는 것이 좋겠다.

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