블랙핑크 리사, '핫100' 7번째 진입…몬스타엑스 '빌보드200' 5번째 차트인

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 솔로가수 리사가 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 솔로 자격으로 일곱 번째 진입했다.

15일(현지시간) 빌보드에 따르면, 리사가 최근 발매한 새 싱글 '사와디카(SaWaDiKa)'가 19일 자 '핫100'에 69위로 데뷔했다. 오는 10월23일 발매 예정인 리사의 새 미니앨범(EP) '프레스 플레이(PRESS PLAY)'의 선공개곡이다.

앞서 리사는 2021년 '라리사'와 '머니'로 '핫100'에서 각각 84위와 90위를 찍었다. 2024년 6월 싱글 '록스타(ROCKSTAR)'로 '핫100'에서 70위를, 같은 해 8월 발표한 스페인 출신의 글로벌 팝스타 로살리아(Rosal?a)가 피처링한 '뉴 우먼'으로 97위를 차지했었다.

지난해 2월엔 첫 번째 정규앨범 '얼터 에고(Alter Ego)' 수록곡이자 미국 래퍼 도자 캣(Doja Cat)과 영국 싱어송라이터 레이(RAYE)가 피처링한 '본 어게인(Born Again)'으로 68위에 올랐다. 같은 해 5월엔 미국 팝 밴드 '마룬 5(Maroon 5)'와 협업한 '프라이스리스(Priceless)'로 76위에 자리했다.

전날 빌보드 기사로 예고됐던 것처럼 블랙핑크 멤버 겸 글로벌 팝스타 제니(JENNIE)가 호주 출신 사이키델릭 팝 밴드 '테임 임팔라(Tame Impala)'와 협업한 '드라큘라(Dracula)'는 '핫 100'에서 6위를 지키며 통산 16주째 톱10을 기록했다.

이로써 제니는 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 대표곡 '버터(Butter)'가 보유하고 있던 15주 톱10 진입 기록마저 넘어서며, K-팝 남녀 그룹과 솔로 통틀어 '핫 100' 톱10에 가장 오래 머문 주인공이 됐다. 앞서 팀 동료인 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 합작한 '아파트(APT.)'(14주)를 제친 데 이어 K-팝에 굵직한 이정표를 세웠다.

'드라큘라'는 세부 장르 차트에서도 압도적인 장기 집권을 이어가고 있다. 복합 지표 차트인 '핫 댄스/일렉트로닉 송'에서 36주째 정상을 지켰으며, '핫 록 & 얼터너티브 송'에서도 18주 연속 1위를 질주했다.

하이브 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'는 '핫 100'에서 쌍끌이 흥행을 이어갔다. '애니멀(ANIMAL)'이 지난 주보다 3계단 역주행하며 27위로 7주 연속 차트인했으며, '후티 프루티(Hootie Frutti)'는 67위로 4주째 안착했다.

지난 주에 이어 이번 주 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서도 세 장의 음반을 동시에 차트에 올려놓는 저력을 과시했다.

'와일드(WILD)'로 16위를 차지한 것을 비롯해 전작 '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'(150위), 데뷔 EP 'SIS (Soft Is Strong)'(187위)가 이번에도 순위권에 들었다.

그룹 '몬스타엑스(MONSTA X)'의 새 미니 앨범 '더 페이즈(The Phase)'는 이번 주 '빌보드200'에 118위로 진입했다.

이에 따라 몬스타엑스는 '빌보드 200'에 총 다섯 개의 앨범을 올렸다. 앞서 몬스타엑스는 2020년 미국 첫 정규 앨범 '올 어바웃 러브(ALL ABOUT LUV)'로 '빌보드 200' 자체 최고 순위 5위를 찍었다.

K-팝 인기 주자들의 앨범 차트 내 롱런과 존재감도 두드러졌다.

K-팝 최초로 해당 차트에서 9연속 정상을 밟았던 보이그룹 '스트레이 키즈(Stray Kids)'의 '디스 앤드 댓(THIS AND THAT)'은 전주보다 1계단 상승한 15위를 기록하며 상위권을 지켰다.

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단(BTS)'의 '아리랑(ARIRANG)'은 전주와 같은 29위를 유지했다. 25주 연속 순위권이다.

대세 그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'의 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)'는 41위에 자리했다. 가상 K-팝 그룹 세계관을 다룬 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPopDemonHunters)' OST는 1계단 상승한 37위에 랭크됐다. 지난해 6월20일 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개된 이후 63주째 해당 차트에 머물고 있다.

신인류 그룹 '코르티스(CORTIS)'의 앨범 '그린그린(GREENGREEN)'은 188위에 이름을 올리며 18주 연속 차트인을 이어갔다.

한편 이번 주 '핫 100'에선 미국 컨트리 스타 엘라 랭글리(Ella Langley)가 차트 역사의 최정점을 찍었다. 랭글리의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'는 이번 주에도 1위를 수성하며 통산 22주째 정상을 차지했다.

이로써 팝 디바 머라이어 캐리의 불멸의 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)'(22주)와 어깨를 나란히 하며 역대 핫 100 최다 1위 타이 기록을 완성했다. 랭글리는 또 다른 곡 '비 허(Be Her)'도 9위에 올리며 톱10에 두 곡을 채웠다. 또 랭글리는 앨범 '댄덜라이언(Dandelion)'을 '빌보드 200' 정상에도 올리며, 이번 주 빌보드 양대 차트를 동시 장악했다.

<뉴시스>

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