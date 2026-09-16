"추석 차례상 준비에 30만원…전통시장이 대형마트보다 저렴"

올해 추석 차례상을 준비하는 데 전통시장 기준으로 30만원가량이 드는 것으로 조사됐다. 지난해보다 4%가량 오른 수준이다.



가격조사기관 한국물가협회는 지난 10∼11일 서울·부산·인천·대구·광주·대전 등 6개 도시의 전통시장에서 28개 차례상 품목 가격을 조사한 결과, 4인 가족 기준 추석 차례상 비용이 30만3천750원으로 지난해보다 4.1% 올랐다고 밝혔다.

지난 15일 오후 대전 중앙시장이 추석 명절 대목을 앞두고 분주한 모습을 보이고 있다.

품목별로 보면 배는 5개에 2만7천300원으로 지난해보다 16.0% 올랐다. 배 생산·공급은 무난하지만, 올해 추석이 예년보다 일러 출하가 앞당겨지면서 차례상에 주로 쓰이는 대과 물량 비율이 줄어 제수용 배 가격이 높아진 것으로 분석됐다.



쇠고기 양지는 600ｇ에 3만3천50원으로 지난해보다 10.5%, 우둔·설도는 2만9천760원으로 11.9% 상승했다. 닭고기는 1㎏ 기준 7천230원으로 13.1% 올랐다.



채소류에서는 애호박이 2천410원으로 지난해보다 92.8% 올라 가장 큰 상승률을 보였다. 지난달 말 폭우로 일조량이 줄면서 작황이 부진한 영향으로 분석됐다.



무도 여름철 기상 영향을 받아 2천530원으로 지난해보다 24.0% 올랐고, 계란은 10개 기준 2천820원으로 8.9% 상승했다.



반면 대추와 밤, 조기, 대파 등은 지난해보다 가격이 하락했다.



전통시장에서 차례상 품목을 구매할 때 드는 비용은 대형마트에서 구매할 때의 36만1천300원보다 5만7천550원 저렴했다. 온라인 구매 비용인 36만2천970원과 비교하면 5만9천220원 낮았다.



과일·고기·채소류 등 신선식품 대부분은 전통시장이 가장 저렴했고, 밀가루·두부 등 일부 가공식품은 대형마트가 더 저렴한 것으로 나타났다.



지역별로는 전통시장 기준 차례상 비용이 인천에서 31만360원으로 가장 높았다. 광주는 6개 도시 중 유일하게 30만원 미만인 29만8천220원이었다.



한국물가협회 임상민 팀장은 "차례상 비용의 유통 채널 간 격차는 대부분 신선식품에서 발생했다"며 "신선식품은 전통시장에서 구매하고 가공식품은 대형마트나 온라인을 활용하는 방법도 있다"고 말했다.

<연합>

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