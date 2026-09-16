전국 대체로 맑고 쾌청…서울 최대 15도 일교차 유의

수요일인 16일은 전국이 대체로 맑고 쾌청해 완연한 가을 날씨를 보이겠다.



전남권과 제주도 등 남부지방에는 가끔 구름이 많이 끼겠다.



아침부터 낮 사이 제주도 산지·중산간에는 비가 내리는 곳이 있겠으며, 예상 강수량은 5㎜ 미만이다.

선선한 가을바람이 불어오는 15일 강원 양양군 강현면 주청리 경관 작물 재배단지에 해바라기가 활짝 피어 있다.

아침까지 경북 동해안, 아침부터 낮 사이 제주도 해안, 오후에 전남 서해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 14.7도, 인천 17.2도, 수원 12.7도, 춘천 10.2도, 강릉 17.3도, 청주 15.6도, 대전 15.4도, 전주 17.2도, 광주 18.3도, 제주 22.0도, 대구 18.4도, 부산 21.8도, 울산 18.5도, 창원 21.4도 등이다.



낮 기온은 24∼30도로 예보됐다.



전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 크게 나타나겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ, 남해 0.5∼3.0ｍ로 예상된다.

<연합>

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