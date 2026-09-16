교육부 “마감 연장 대학 중 경쟁률 공개 17개교…불공정 의심 사례 접수 취소 검토”

2027학년도 대입 수시모집 원서접수 시스템 장애로 마감 시간이 연장된 대학 가운데 17개교가 기존 마감 시각 기준 경쟁률을 공개한 것으로 파악됐다. 교육부는 원서 접수 사례를 점검해 불공정 의심 사례에 대해서는 접수 취소를 검토하기로 했다.

교육부는 15일 보도참고자료를 내고 “이번 원서접수 시스템 장애 발생으로 원서접수 마감시간을 연장한 대학 중 당일 18시(오후 6시) 기준 경쟁률을 공개한 대학은 17개교로 파악된다”고 밝혔다.

이어 “경쟁률이 공개된 이후 연장 시간에 해당 대학 원서 접수 사례를 확인·점검 중”이라며 “대학과 협의해 의심 사례에 대해 접수 취소 조치 등을 검토할 예정”이라고 했다.

아울러 “교육부와 대교협(한국대학교육협의회)은 시스템 장애로 인해 정상적으로 원서를 접수하지 못한 수험생에 대해서는 객관적인 전산자료에 근거하여 구제하되, 불공정 사례는 인정하지 않겠다는 원칙을 세우고 조치를 진행 중”이라고 덧붙였다. 그러면서 원서 접수 마감시간 연장 이후 미접수 수험생이 1200여 명으로 집계됐지만 실제 구제 인원은 줄어들 것이라고 예상했다.

앞서 11일 오후 5시50분쯤 대입 원서접수 대행사 유웨이어플라이의 접수 시스템에서 오류가 나타나 일부 수험생이 정상적으로 원서 접수 및 결제를 완료하지 못하는 상황이 발생했다. 이에 대교협은 원서 접수 마감 시각을 오후 6시에서 오후 7시로 늦췄다. 하지만 일부 대학이 마감 시각이었던 6시 직후 경쟁률을 발표하면서 형평성 논란이 불거졌다.

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