"나 때문이라고?"…황보라, 아들 따라 치과 갔다 아랫니 교정

배우 황보라가 부정교합 진단을 받았다.

15일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '황보라, 아들 부정교합 땜에 방문한 치과 의사한테 호되게 혼난 사연'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 황보라는 영유아 검진에서 부정교합 소견을 받은 아들과 함께 소아 전문 치과를 찾았다.

검사 결과 아들은 윗니보다 아랫니가 앞으로 나와 맞물리는 반대교합 진단을 받았다.

이에 황보라는 "충격적인데"라며 당황한 모습을 보였다.

의사가 가족력을 묻자 황보라는 "스케일링 외에는 치과 치료를 받아본 적이 없다"고 말했다.

그러나 의사는 황보라에게 미세한 부정교합이 있어 아래턱이 발달한 것으로 보인다고 했다.

황보라는 부인했지만 의사는 "평소 못 느끼고 살 정도"라며 "저는 (아들을) 딱 보고 닮았다는 걸 알고 있었다"고 밝혔다.

며칠 뒤 황보라는 정기 검진을 위해 다른 치과를 방문했다. 검진 결과 부분 교정을 추천받았다.

황보라는 "선생님 생각으로 (교정을) 하면 좋을 것 같냐"고 물었고, 의사는 "지금 하는 게 더 좋을 것 같다. 나중에는 아랫니가 쑥 안으로 들어갈 수 있다"고 답했다.

결국 황보라는 아랫니 부분교정을 결심했다. 치아 본을 뜬 뒤 병원을 나선 황보라는 "드디어 부의 상징을 (한다). 우리 때는 교정이 부의 상징이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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