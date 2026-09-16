포스코퓨처엠, ‘나눔의 달’ 맞아 임직원 1500여 명 참여 대대적 봉사활동 펼쳐

포스코퓨처엠이 9월 한 달간 포항, 광양, 세종, 서울 등 전국 사업장 인근 지역에서 임직원 1500여 명이 참여하는 ‘나눔의 달’ 봉사활동을 펼친다고 15일 밝혔다.

포스코퓨처엠은 2023년부터 매년 9월을 ‘나눔의 달’로 지정해 운영하고 있으며, 이 기간 동안 지역 사업장 내 부서별 자율적으로 봉사활동에 참여한다.

포스코퓨처엠 임직원들이 지난 10일 포항 청림해변에서 해양쓰레기 수거 활동을 하고 있다. 포스코퓨처엠 제공

올해 나눔의 달 봉사활동은 사업장 주변 환경정화 활동을 통해 지역 환경 개선에 힘을 보태는 '지속가능한 환경보호', 아동·청소년 등 미래세대의 성장을 지원하고 심리·정서적 안정을 돕는 ‘미래세대 지원’, 소외된 이웃들에게 따뜻한 나눔을 실천하는 '지역사회 상생가치 창출'을 테마로 진행한다.

지난 10일에는 본사 인근 청림해변에서 해변 정화 활동인 ‘퓨처엠 Clean-씨 Day’를 진행했다.

‘퓨처엠 Clean-씨 Day’는 포스코퓨처엠이 올해부터 새롭게 운영하는 해변 환경정화 활동명이다. ‘Clean’과 ‘Sea’, ‘See’를 결합해 ‘깨끗한 바다’와 ‘깨끗함을 보다’라는 중의적 의미를 담은 것으로, 임직원들이 해양환경의 중요성을 직접 보고 체감하며 환경보호에 동참하자는 취지다.

이날 봉사활동에는 엄기천 사장을 비롯한 포항 사업장 근무 임직원 100여 명이 참여해 폐플라스틱, 폐스티로폼 등 각종 해양쓰레기를 수거하며 깨끗한 해변 조성에 힘을 보탰다.

포스코퓨처엠 엄기천 사장(사진 앞줄 오른쪽서 여섯번째)과 임직원들이 지난 10일 포항 청림해변에서 해변 정화활동을 펼친 뒤 기념촬영을 하고 있다.

오는 17일에는 포항양극재공장 임직원 300여 명이 사업장 인근 5개 마을회관의 주변과 내부 환경을 정비하고, 18일에는 포항노재정비사업실과 포항라임공장 임직원 40여 명이 송도솔밭도시숲에서 쓰레기 줍기 등 환경정화 활동을 하며 지역사회와 상생하는 나눔활동을 실천한다.

기초소재기획그룹은 '지역사회 상생가치 창출' 테마에 맞춰 청림동 행정복지센터에서 운영하는 무료급식소를 찾아 독거 어르신과 기초생활수급자 등 취약계층을 위한 배식 지원 봉사활동을 실시한다.

광양에서는 광양라임공장 임직원들이 19일 세풍지역아동센터를 찾아 실내·외 환경정화 등을 통해 '미래세대 지원'에 나선다.

세종과 서울 주재 임직원들은 세종 고복저수지, 서울 탄천 일대 환경정화 활동 등 다양한 봉사활동에 참여하고 있다.

엄기천 사장은 "포스코퓨처엠은 앞으로도 전국 사업장과 연계한 임직원 참여형 사회공헌 활동을 지속적으로 확대하며, 지역사회와 함께 성장하는 ESG 경영을 실천해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지