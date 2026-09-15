삼성 노노갈등에 이찬희 준감위원장 “노노관계에서도 노동인권 준수돼야”

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장은 삼성전자 내부에서 성과급을 계기로 불거진 노노(勞勞)갈등에 대해 노동 인권을 원칙으로 살펴보겠다고 밝혔다.

이 위원장은 15일 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 4기 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 “노동 인권은 노사 관계뿐 아니라 노노 관계에서도 준수돼야 할 중요한 원칙”이라며 “(노동인권에 대해) 계속 관심을 가지고 진행하도록 하겠다”고 말했다.

이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장이 15일 서울 서초구 삼성생명 사옥에서 열리는 준법감시위원회 정례회의에 참석하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

최근 삼성전자 내부에서는 반도체를 담당하는 DS(디바이스솔루션) 부문과 가전·스마트폰·TV 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문을 중심으로 각각 구성된 노조 간 갈등이 격화하고 있다. 성과급을 둘러싼 이견을 넘어 비하 발언 공방으로 번지는 분위기다.

이 위원장은 삼성전자 초기업노조 집행부의 블랙리스트 작성 의혹과 위원장의 친족 업체 계약 논란에 관해서는 판단을 유보했다. 이 위원장은 “저는 법조인이기 때문에 무죄추정의 원칙을 신뢰한다”고 했다. 사실관계가 확정되지 않은 상황에 의견을 내는 건 적절치 않다는 입장이다.

삼성전자 일부 구성원의 월세 지원금 부정 수령 의혹에 대해서는 사실관계를 확인하는 게 우선이라면서도 “그 과정에 어떤 문제가 있다면 법과 원칙에 따라 삼성에서 처리할 것이라고 생각한다”고 말했다.

준감위는 지난달 노동소위원회에서 삼성그룹 내 설치된 노사 자문 그룹으로부터 전반적인 노동 이슈에 대해 보고를 받고, 자문 그룹과 의견을 교환했다.

이 위원장은 “향후에도 노동소위원회를 활성화하며 여러 전문가에게 자문할 계획”이라고 했다.

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