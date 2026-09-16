경북 폐학교, 교육·문화 거점으로 재탄생한다

경북의 폐교가 지역의 교육·문화 거점으로 재탄생할 전망이다.

경북교육청은 교육부와 행정안전부가 올해 처음 공동으로 추진한 ‘폐교를 활용한 교육청-지방정부 공동협력 지원사업’ 공모에 옛 화산중학교(영천)를 활용한 ‘영천온자람교육센터 운영’ 사업이 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

영천온자람교육센터 조감도. 경북교육청 제공

이번 사업은 학령인구 감소로 발생한 폐교를 단순히 관리하거나 처분하는 데 그치지 않고, 교육청과 지방정부가 협력해 학생의 배움과 지역주민의 삶을 연결하는 새로운 교육‧문화 거점으로 활용하기 위해 추진된다.

화산중학교는 2026년 3월 1일 폐교된 이후 영천교육지원청이 자체 활용하고 있는 폐교재산으로, 지난 4월부터 ‘영천문화예술생태체험센터’로 운영되고 있다.

이번 공모 선정을 계기로 기존 센터를 ‘영천온자람교육센터’로 확대‧개편해 교육‧문화‧생태가 어우러진 복합공간으로 발전시킬 계획이다.

영천온자람교육센터에는 2028년까지 교육부 특별교부금 18억3500만원을 비롯 교육청 자체재원 13억8883만원, 영천시 2억4000만원, 기타 국비 1억2700만 원 등 총 35억9000여 만원이 투입된다.

교육청과 영천시의 공동협력을 바탕으로 학생과 교직원, 주민이 함께 이용하는 세대통합 거점센터를 구축하는 것이 핵심이다.

또한, 센터 개편에 따라 학생 교육 프로그램은 기존 14개에서 23개로 확대하고, 주민을 위한 6개 프로그램과 4개 동아리도 새롭게 운영한다.

기존 학생‧학부모와 교직원 중심의 이용 대상을 주민과 관광객까지 넓혀 학교가 있던 공간을 지역사회가 함께 배우고 소통하는 열린 교육공간으로 전환한다.

특히 센터의 핵심 공간으로 ‘생태치유정원’을 조성한다.

학교의 기존 공간을 활용해 꽃밭과 과수체험장, 야외공연장, 산책로와 휴게시설 등을 갖추고, 지역과 연계한 생태‧문화 활동이 이뤄지는 공간으로 활용할 계획이다.

생태치유정원은 영천의 농업‧생태 자원과 지역 전문가를 연계해 학생들에게는 생태‧진로교육의 살아있는 배움터로 활용한다.

또한 전문상담과 치유농업을 연계해 위기학생에게는 심리‧정서적 회복을 돕는 공간으로, 주민에게는 휴식과 문화활동을 즐길 수 있는 열린 공간으로 운영할 예정이다.

지역과 학교의 특성을 반영한 학생 맞춤형 교육도 한층 강화한다.

다육아트와 가죽공예, 생활도자기, 쿠킹클래스 등 다양한 교육과정을 비롯해 소규모학교 학생들이 함께 배우는 공동교육과정을 운영한다.

이주배경학생을 위한 한국어교육과 방학 중 집중캠프, 위기학생을 위한 치유텃밭 기반 회복교육 등 학생과 학교의 다양한 교육수요를 반영한 프로그램도 추진한다.

지역주민과 함께하는 상생 프로그램도 확대한다.

천연염색과 스마트폰 교실, 베이킹‧향토음식, 공예‧도자기, 필라테스‧스트레칭 등 주민 교육 프로그램과 주민 동아리를 운영하고, 지역 영상 콘텐츠 등을 즐길 수 있는 ‘우리 마을 작은 영화관’도 마련한다.

또한 시니어클럽과 연계한 카페와 로컬마켓을 운영해 세대 간 교류와 지역경제 활성화를 함께 도모한다. 센터의 교육‧문화 기능에 지역의 인적‧물적 자원을 결합해 학생에게는 다양한 체험 기회를 제공하고, 주민에게는 참여와 소통의 공간을 제공한다는 구상이다.

경북교육청은 영천교육지원청과 영천시, 지역 유관기관 간 협력체계를 바탕으로 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.

특히 학생의 배움과 회복, 주민의 참여, 지역자원의 활용을 하나의 공간에서 연결해 폐교가 지역의 부담이 아닌 새로운 교육자산으로 다시 기능할 수 있도록 지속가능한 폐교 활용 모델을 구축해 나갈 방침이다.

임종식 교육감은 “영천온자람교육센터는 폐교를 단순한 유휴공간으로 남겨두는 것이 아니라 학생과 지역주민이 함께 배우고 성장하는 지역의 새로운 교육자산으로 되살리는 사업”이라며, “학생에게는 다양한 배움과 성장의 기회를, 주민에게는 쉼과 소통의 공간을 제공하고, 지역에는 새로운 활력을 더하는 교육과 지역상생의 거점으로 자리매김하도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.

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