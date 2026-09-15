"두타연 방문객 75% 급감"…김왕규 양구군수, 국회서 민통선 북상 등 현안사업 지원 요청

김왕규 양구군수가 국회를 찾아 국비 지원과 제도 개선을 건의했다.

양구군은 김 군수가 15일 국회에서 한기호∙서삼석 국회의원을 연이어 만났다고 밝혔다. 김 군수는 지역 주요 현안을 설명하고 접경지역 발전과 군민 생활여건 개선을 위한 국비 지원, 제도 개선을 건의했다.

김왕규 양구군수가 15일 국회에서 한기호 의원을 만나 지역현안을 설명하고 지원을 요청했다. 양구군 제공

동시에 허영∙김병주∙이광재∙김정호 국회의원실에도 의원별 소관 분야와 관련된 지역 현안 건의자료를 전달했다.

먼저 한기호 의원을 만난 김 군수는 △두타연 일원 민통선 북상 △접경지역 사단 신병교육대 존치 △해안면 비점오염 저감 작목전환 사업 △치유의 숲 조성사업 △양구 군립도서관 건립사업 등을 건의했다.

두타연 일원 민통선 북상 건의는 두타연을 방문하는 관광객이 출입 인원과 횟수 제한 등 영향으로 2016년 11만4808명에서 2025년 2만8591명으로 9년 만에 약 75.1% 감소함에 따라 이를 타개하기 위해 접경권 발전 지원사업으로 국비 105억원을 요청한 사항이다.

양구군은 2027년부터 2030년까지 초소 이전과 울타리 등 군(軍) 대체 시설을 설치해 접근성을 개선하고 체류형 관광 기반을 구축할 계획이다.

접경지역 사단 신병교육대 존치 건의는 현재 연간 약 2000명 신병이 교육을 받고 있는 21사단 신병교육대가 2033년 임무 해제될 예정인 것으로 알려짐에 따라 기존대로 존치 또는 변경해달라는 내용이다.

양구군은 신병교육대 폐쇄가 지역상권 위축과 인구 감소 등 접경지역에 미치는 막대한 영향을 설명하고 존치를 요청하는 한편 임무 해제가 불가피할 경우에는 대체 상권이 충분한 후방지역부터 단계적으로 시행해달라고 요구하고 있다.

김 군수는 해안면 비점오염 저감 작목전환 사업의 원활한 추진을 위한 국비 지원도 요청했다. 군은 작목 전환과 친환경농법 보급을 통해 흙탕물 발생을 줄이는 동시에 안정적인 영농 환경을 조성하고 농가소득을 높인다는 계획을 갖고 있다. 이를 위해 지난 8일 해안면 펀치볼종합복지센터에서 원주지방환경청, 강원도, 한국자산관리공사와 사업 추진을 위한 상호협력 협약을 체결했다.

치유의 숲 조성 사업은 자재비 상승과 편익∙안전시설 보강 등으로 총사업비가 50억원에서 70억원으로 증가함에 따라 이에 대한 지원을 요청했다. 군립도서관 건립 사업도 자재비 상승과 소방시설 등 추가 사업비 확보가 절실함에 따라 지원을 건의했다.

김왕규 양구군수가 15일 국회에서 서삼석 의원을 만나 지역현안을 설명하고 지원을 요청했다. 양구군 제공

김 군수는 농림축산식품해양수산위원장을 맡고 있는 서삼석 의원과 만난 자리에서 펀치볼지구 농촌용수 이용체계 재편의 필요성을 설명하고 사업의 원활한 추진을 위한 지원을 요청했다.

이밖에 허영 의원실에는 △두타연 일원 민통선 북상 △접경지역 사단 신병교육대 존치 △해안면 비점오염 저감 작목전환 사업 △치유의 숲 조성사업 △양구 군립도서관 건립사업 관련 건의 자료를 전달했다.

김병주 의원실에는 △백두과학화훈련장 이전 △안대리 비행장 군사규제 완화 △접경지역 사단 신병교육대 존치 등 군 관련 현안 자료를, 이광재 의원실에는 △파로호 꽃섬 명소화 방안 △펀치볼 생태환경 순환도로 개설 △해안면 비점오염 저감사업 △펀치볼지구 농촌용수 이용체계 재편 등 지역 현안에 대한 건의 자료를 주고 지원을 요청했다.

김정호 의원실에는 △해안면 비점오염 저감사업의 원활한 추진과 지원 필요성을 담은 건의 자료를 제출했다.

김왕규 양구군수는 “접경지역인 양구는 국가안보를 위해 오랜 기간 각종 규제와 불편을 감내해 온 만큼 지역의 지속 가능한 발전을 위한 국가 차원의 관심과 지원이 필요하다”며 “주요 현안이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 앞으로도 정부 부처와 국회를 지속적으로 방문해 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

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