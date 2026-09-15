수요일 '청명한 가을날' 이어져… 출근길 내륙 짙은 안개 '주의'

수요일인 16일 전국이 대체로 맑고 동해안을 제외한 대부분 지역에서 낮과 밤 기온 차가 10∼15도로 크게 벌어지겠다.



우리나라가 동해북부해상에서 북동진하는 고기압 가장자리에 놓인 상황이 19일까지 유지되겠고, 전형적인 가을날도 이어지겠다.

가을 정취가 물씬 풍기는 15일 강원 양양군 강현면 주청리 경관 작물 재배단지에 해바라기가 활짝 피어 있다. 연합뉴스

16일 대부분 지역이 맑은 가운데 기온은 아침 최저 10∼21도, 낮 최고 24∼30도로 평년기온과 비슷하겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·대전 14도와 28도, 인천 16도와 28도, 광주 17도와 30도, 대구 18도와 28도, 울산 19도와 27도, 부산 21도와 28도다.



날이 맑아 밤사이 복사냉각이 활발히 이뤄지면서 새벽에서 아침까지 경기남동부와 강원남부내륙, 충북북부, 경북북부내륙 등에 짙은 안개가 끼겠다.



가시거리가 200ｍ 미만으로 떨어질 수 있으니 출근길에 주의해야 한다.



나머지 내륙 지역에도 가시거리 1㎞ 미만 안개가 끼겠다.



제주는 고기압 가장자리를 따라 부는 동풍에 구름이 유입되며 가끔 구름이 많겠다.



또 오전에서 낮 사이 제주중산간·산지에 5㎜ 미만 적은 양의 비가 내리겠다.



제주해안에도 빗방울이 조금 떨어질 수 있겠다.



수도권과 충남, 전남은 이날 오후 오존 농도가 일시적으로 '나쁨' 수준으로 짙을 때가 있겠다.



고농도 오존은 호흡기와 피부를 자극해 건강에 나쁘니 유의해야 한다.

<연합>

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