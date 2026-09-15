한울원전, 지진·산불·드론 위협까지… 고강도 재난대응 훈련 전개

산불 감시 CCTV·이동형 CCTV 작동성 점검, 방재로봇 3종 투입
본사·현장 재난·피해 현황 실시간 공유, 디지털재난플랫폼 성능 검증
한국수력원자력 한울원자력본부가 지진과 산불, 방사성물질 누출 등 대형 복합재난과 정보시스템 장애, 드론 위협을 비롯한 신종 재난에 대비한 대응훈련을 펼쳤다.
한울원자력본부는 14일 한울1발전소에서 유관기관과 함께 '2026년 재난대응 안전한국훈련'을 실시했다고 15일 밝혔다.
안전한국훈련은 재난 발생 시 효과적인 대응을 위해 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 등의 재난관리책임기관이 긴밀한 공조와 협력체계를 구축하기 위해 실시하는 범국가적 종합훈련이다.
이번 훈련은 행정안전부 하반기 시범훈련으로 진행했다.
한울본부는 지난 6월부터 울진군과 소방서, 경찰서 등 유관기관과 통합회의를 진행하고 민간전문가 컨설팅과 사전 리허설 등을 실시하며 훈련을 준비했다.
훈련은 한울본부 인근 해역에서 지진이 발생한 상황을 시작으로 산불과 화재, 방사성물질 누출이 잇따르는 복합재난 상황을 가정해 진행했다.
이와함께 정보시스템 장애와 드론 위협 등 신종 재난 상황까지 더해 실제 재난 상황에 준하는 고강도 시나리오로 대응 능력을 점검했다.
특히 신규 도입한 산불 감시 CCTV와 이동형 CCTV의 현장 작동성을 확인하고 한국원자력연구원의 방재로봇 3종을 투입하는 등 다양한 장비와 시스템을 활용해 현장 대응 역량을 점검했다.
또 새롭게 구축한 현장 중심의 통합형 '디지털재난플랫폼'을 적용해 본사와 현장 간 재난 상황과 피해 현황을 실시간으로 공유하고 통합 관리하는 체계를 검증했다.
이용희 한울원자력본부장은 "이번 훈련을 통해 재난 발생 상황에서 신속하게 상황을 판단하고 의사결정을 내리는 대응체계의 작동 여부를 점검할 수 있었다"며 "훈련을 면밀히 분석하고 보완해 실제 재난에도 신속하게 대응하겠다"고 강조했다.
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