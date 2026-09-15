“한동훈, 尹과 배다른 형제” “김승원 임명 땐 李 데드덕” [인사청문회 ‘슈퍼위크’]

여야는 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회가 열린 15일 청문회장 밖에서도 치열한 신경전을 벌였다. 더불어민주당은 김 후보자의 신약 청탁 의혹은 충분히 소명됐다는 점을 강조하며 적극 방어하는 한편, 녹취록 공개 등 의혹 제기를 주도해온 무소속 한동훈 의원에 대해서는 자료 획득 경위에 대한 공세에 나섰다. 국민의힘은 부적격 인사인 김 후보자를 지명한 것은 이재명 대통령의 공소 취소와 연관이 있다고 주장하며 지명 철회를 압박했다.

한동훈 무소속 의원이 15일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 김승원 법무부 장관 후보자와 김민석 더불어민주당 대표 등과 관련한 현안 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

민주당 김민석 대표는 이날 페이스북을 통해 “혹시나 윤석열과 다를 줄 알았는데 역시나 같은 핏줄의 배다른 형제”라며 “장관 시절 대정부질문에서 답할 때의 ‘깐족 동훈’이 나았던 것 같다”고 꼬집었다. 김 대표는 이어 “검찰 내부자료 불법유출 사건의 주요 관련자나 피의자로 법적 절차를 마주할 것”이라며 “관련 법적 소환에 성실히 임하라”고 목소리를 높였다.



한병도 원내대표는 국회 원내대책회의에서 야당을 겨냥해 “청문회 직전까지도 본질과 동떨어진 자극적인 언사로 김 후보자를 모욕하는 데 몰두하고 있다”며 “진짜 표적은 김승원이 아니라 형사사법 개혁”이라고 비판했다.



박성준 수석대변인은 서면 브리핑에서 “녹취록을 사실상 짜깁기한 것도 모자라 진짜 자료의 출처가 드러날까 봐 제보자까지 조작하려 한 것 아닌가”라고 한 의원을 압박했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에 출석해 굳은 표정을 짓고 있다. 뉴스1

국민의힘은 김 후보자 임명을 강행하면 여권 지지율이 더 떨어지고 정권 레임덕이 심화할 것이라고 낙마 공세를 이어갔다.



정점식 원내대표는 원내대책회의에서 김 후보자를 “공소취소 특임장관 후보자”라고 지칭하며 “위장 전입과 음주 운전은 기본이고 치정 로비, 주가조작, 가족협동조합 등 의혹 하나하나가 엽기적”이라고 지적했다. 정 원내대표는 “법무부 장관이라면 최소한 파렴치한 범죄 의혹은 없어야 한다”면서 “임명을 강행한다면 지지율 30% 레임덕은 20%짜리 ‘데드덕’이 될 것”이라고 주장했다.

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