“가족들이 악마” “청문회서 악마라니” 고성 [인사청문회 ‘슈퍼위크’]

김승원 법무부 장관 후보자의 15일 국회 인사청문회는 시작부터 거친 말과 고성이 뒤엉켰다. 배우자와 아들이 근무하는 발달장애인 사회적협동조합을 둘러싼 공방에서는 “가족들이 빼먹는 게 악마지”라는 말까지 튀어나왔고 곧바로 “악마라니”라는 항의가 터졌다. 김 후보자가 가족 이야기를 하다 눈시울을 붉히자 여당 의원석에선 박수가 나왔고, 야당에선 “악어의 눈물”이라는 비판이 이어졌다.

국회 법제사법위원회 야당 간사인 국민의힘 박형수 의원이 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 위원장인 더불어민주당 서영교 의원의 증인 관련 언급에 항의하고 있다. 연합뉴스

본격적인 질의에 들어가기 전부터 거친 신경전이 벌어졌다. 국민의힘 박형수 의원은 제넨셀 의혹과 관련해 증인 44명과 참고인 4명을 요구했지만 한 명도 채택되지 않았다며 “맹탕 청문회”, “부실 청문회”라고 목소리를 높였다. 자료 제출 문제까지 겹치면서 여야 의원들이 서로 말을 끊고 고성을 주고받자 서영교 법제사법위원장은 “김태규 의원 경고합니다”, “고만하라면 좀 고만 좀 해”라고 제지했다. 이어 “발언권 정지가 들어갈 수밖에 없다”고 경고하기도 했다.



발달장애인 협동조합 문제가 나오면서 설전은 더 거칠어졌다. 민주당 김남희 의원이 국민의힘의 ‘혈세 빨대’, ‘가족 월급 잔치’ 등의 표현을 문제 삼자 주진우 의원은 “민주당의 뻔뻔함이 도를 넘어섰다”고 맞받았다. 의원들의 말이 한꺼번에 겹치는 가운데 “발달장애 아동들한테 돌아가야 될 돈을 40%나 가족끼리… 가족들이 빼먹는 게 악마지”라는 말이 나왔고, 곧바로 “인사청문 얘기하는데 악마라니”라는 반발이 터졌다.



김 후보자는 협동조합이 ‘가족 조합’이라는 야당 공세를 부인하면서 가족들이 오랫동안 발달장애 아동을 돌봐온 사정을 설명했다. “이득을 위해서, 돈벌이로 한 것은 절대 아니다”라고 말하는 대목에서는 목이 메고 눈시울이 붉어졌다. 발언이 끝나자 여당 의원들은 박수로 김 후보자를 격려했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 15일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 발언하며 손수건으로 눈가를 닦고 있다. 뉴스1

민주당 의원들의 엄호도 이어졌다. 김기표 의원은 “미담 사례, 칭찬해야 될 사례를 ‘혈세를 빨았다’, ‘가족 기업’이라고 하는 것을 보고 참담했다”고 했다. 서 위원장도 발달장애인 부모들의 어려움을 거듭 언급하며 김 후보자 측 설명에 힘을 실었다.



국민의힘은 물러서지 않았다. 곽규택 의원은 김 후보자의 음주운전 관련 자료 제출 문제를 거론하며 “내로남불의 대마왕 아닙니까”라고 몰아붙였다. 제넨셀 의혹을 놓고는 “민주당 독약 게이트 아닙니까. 국정조사고 특검을 해야 한다”고 했다.

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