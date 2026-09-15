美 10년물 국채 금리 ‘마의 5%’ 넘었다

글로벌 금리의 기준 역할을 하는 미국 10년물 국채 금리가 ‘심리적 저항선’인 5%를 넘어섰다. 이란 전쟁 격화에 따른 유가 급등과 미국 기준 금리 인상 전망 등 영향 속 매도세가 이어진 영향이다.

14일(현지시간) 미국 뉴욕의 뉴욕증권거래소{NYSE}에 설치된 스크린에 경제 관련 뉴스들이 나오고 있다. AP연합뉴스

전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 미 국채 10년물 금리는 14일(현지시간) 오전 5.00%를 넘어선 뒤 5.012%까지 올랐다. 미 10년물 국채 금리가 5%를 넘긴 것은 2023년 10월 이후 처음이자, 글로벌 금융위기 직전인 2007년 이후 두 번째다.



10년물 국채 금리는 회사채 발행 기업의 조달 금리를 결정짓는 가장 중요한 기준선으로 미국의 주택담보대출, 학자금대출 금리 등을 산정할 때도 큰 영향을 미친다. 10년물 금리는 올해 들어서만 80bp(0.8%포인트)나 상승한 끝에 금융시장에서는 중요한 심리적 경계선으로 여겨지는 5%선까지 넘었다. 이 밖에 통화정책에 민감한 미 2년물 국채 금리는 4.66% 안팎에서, 30년물 국채 금리는 5.37% 선에서 움직이며 미 국채 금리 전반에 상방 압력이 가해지고 있다.



미 국채 금리 상승은 대내외 요인이 겹친 결과라는 평가다. 미·이란 전쟁이 장기화 흐름으로 향하고, 봉쇄된 호르무즈해협의 우회 통로 역할을 하던 사우디아라비아 ‘동서 송유관’까지 친이란 예멘 반군 후티와 갈등으로 손상되며 11월 브렌트유 선물 가격은 이날 배럴당 108달러대까지 올랐다. 금리선물 시장에선 15∼16일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상을 확실시하는 분위기다. 여기에 미 정부의 막대한 재정 적자, 인공지능(AI) 인프라 투자 붐에 따른 빅테크(거대기술기업)의 대규모 채권 발행이 맞물려 상승을 부추겼다는 분석이다.

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