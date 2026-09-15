김민석 “걱정 위장한 흔들기” vs 조국당 “충언조차 매도하는 간신 정치”

지지율 하락 국면에서 불거진 범여권의 노선 갈등이 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 더불어민주당 김민석 대표와 조국혁신당은 ‘노무현 전 대통령 탄핵 전조’ 발언을 놓고 이틀째 설전을 이어갔고, 추미애 경기지사의 이재명 대통령 공개 비판을 향해서도 민주당 주류의 반격이 계속됐다. 지지율 하락의 원인과 해법을 둘러싼 시각차가 갈등을 키우는 양상이다.



김 대표는 15일 민주당 공식 유튜브 ‘민주당TV’에서 자신의 ‘탄핵 전조’ 발언을 비판한 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장을 향해 “쓸데없고 무의미한, 과한 걱정”이자 “걱정을 위장한 흔들기”라고 직격했다. “하늘을 가리키면 손가락을 보면 안 되고 하늘을 봐야 한다”며 “이재명정부가 흔들릴 가능성은 1도 없다”고도 했다. 탄핵 사례를 꺼낸 취지에 대해서는 “쓸데없는 탄핵 시도를 했던 세력들이 망했다는 것이 교훈”이라며 “허망한 기대를 가지고 내부를 흔들려는 오판들이 결합해 있다”고 말했다.

김민석 민주당 대표(오른쪽), 조국 혁신정책연구원장.

조국혁신당도 즉각 맞받았다. 임명희 대변인은 김 대표의 발언을 “오만의 극치”라고 규정하며 “개혁 후퇴를 걱정하고 민심을 가감 없이 전달하라는 요구들이 어찌 ‘흔들기’인가”라고 반문했다. 이어 “정당한 충언조차 내부 총질로 매도하는 태도야말로 대통령의 눈과 귀를 가리는 ‘간신 정치’”라고 비판했다.



양측의 충돌은 추 지사가 검찰개혁 문제를 지지율 하락과 연결해 이 대통령을 공개 비판하면서 시작됐다. 김 대표가 이를 노무현정부 초기의 “탄핵 전조와 비슷한 상황”에 빗대자 조 원장은 “‘이재명 탄핵’이라는 관념을 유포한다”고 반발했다.



추 지사를 향한 민주당 내 비판도 이어졌다. 이해식 의원은 추 지사의 발언을 “균형감각을 잃은 말씀”이라고 했고, 정봉주 당대표 기획특보는 “대통령과 소통한다면 텔레그램을 보내지 왜 마이크를 잡고 하느냐”며 공개 비판을 “자기 정치의 한 방편”이라고 했다. 박지원 의원은 추 지사와 김 대표 모두를 향해 “과유불급”이라며 “여당 대표는 문제를 키우기보다 포용해서 대통령의 성공을 도와야 한다”고 했다.

이재명 대통령과 추미애 경기도지사. 연합뉴스

갈등의 이면에는 지지율 하락을 둘러싼 진단 차이가 있다. 김 대표는 이날 시·도당위원장 연석회의에서 당 지지율에 대해 “바닥이 거의 임박했다”며 이번 주를 반등의 ‘마지노선’으로 제시했다. “지지율을 반등시킬 책임은 당에 우선적으로 있다”며 전당대회 당시 약속한 ‘취임 100일 안에 지지율 10%포인트 상승’도 다시 꺼냈다. “지금은 청와대나 정부를 볼 때도 아니고 당만 보고 올바른 길을 가는지만 생각하면 된다”고도 했다.



추 지사는 검찰개혁 문제를 지지율 하락의 원인으로 지목해왔고, 조 원장은 민주개혁 진영 일부를 배제한 ‘뉴이재명’ 중심의 외연 확대를 문제 삼고 있다. 반면 김 대표는 ‘민생·실용·확장’ 노선과 범여권 단결을 해법으로 제시하고 있다.



추 지사를 둘러싼 전선은 경기도정으로도 이어졌다. 김동연 전 지사는 전임 도정의 확장재정이 재정난을 불렀다는 추 지사 측 주장에 “2025년 경기도의 예산 대비 채무비율은 전국 시·도 평균보다 낮다”며 “지금이 재정위기는 아니다”라고 처음 공개 반박했다. 추 지사는 전세보증금 12억2000만원 규모 관사와 7700만원대 관용차 문제로 시민단체 고발과 도민 사퇴 청원도 제기된 상태다.

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