‘여권 분열’ 마주한 李, 공소취소·연임개헌 입장 분명히 밝히나 [뉴스 투데이]

이재명 대통령이 18일 기자회견에 나서는 시점은 국정 운영의 여러 축에서 동시에 부담이 커진 때다. 국내에서는 인사 논란이 이어지는 가운데 검찰개혁의 속도와 방식, 사법부와의 관계 등을 놓고 정치적 충돌이 커졌고, 대외적으로는 도널드 트럼프 미국 대통령이 거듭 요구하는 호르무즈해협 파병 문제까지 결단을 요구하고 있다. 최근 국정 지지율 하락세까지 겹치면서 청와대가 예고한 대로 이 대통령이 주요 현안에 어느 수준까지 ‘분명한 입장과 방향’을 제시할지가 이번 회견의 핵심이다.

산적한 현안들 교통정리할까 이재명 대통령이 15일 청와대에서 국빈 방한한 세르다르 베르디무함메도프 투르크메니스탄 대통령을 영접하기 위해 기다리고 있다. 이 대통령은 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 열고 지지율 하락과 범여권 내부 갈등, 검찰개혁·인사 문제 등 정국 현안에 대한 입장을 밝힐 예정이다. 청와대사진기자단

개별 사안마다 정치적 부담도 작지 않다. 검찰개혁과 인사 문제에서는 여권 핵심 지지층과 중도층의 요구가 엇갈리고, 호르무즈 파병은 한·미 관계와 국익, 국내 반대 여론을 함께 고려해야 한다. 민생·개혁·통합을 국정 기조로 제시한 이 대통령이 쌓인 현안을 직접 정리하고 국정 운영의 무게중심을 어디에 둘지 설명해야 하는 상황이다.



◆연임·공소취소부터 인사 검증까지



기자회견에서는 야권이 지속적으로 문제 삼아온 연임 개헌과 공소 취소 문제에 대한 질문이 예상된다. 이 대통령은 지난 9일(현지시간) 프랑스 동포간담회에서 “저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있다”며 연임 가능성에 사실상 선을 그었지만 국민의힘은 보다 명확한 입장을 요구하며 공세를 이어가고 있다.



김승원 법무부 장관 후보자 지명으로 다시 불붙은 공소 취소 논란도 있다. 보수야권은 김 후보자가 ‘이 대통령 사건 공소 취소 의원 모임’ 공동대표라는 점을 들어 이번 인사의 배경에 이 대통령 사건의 공소 취소 목적이 있다고 주장하고 있다. 민주당 윤건영 의원도 “공소 취소, 연임 개헌 등 국정 운영의 신뢰를 훼손하고 있는 부분에 대해선 털어내야 한다”고 공개적으로 요구했다. 이 대통령이 기존 입장을 재확인하는 데 그칠지, 논란을 차단할 추가 설명을 내놓을지가 주목된다.



청와대 인사 검증 시스템도 주요 쟁점이다. 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 비례대표 의원직 겸직과 배우자 관련 논란 끝에 인사청문회에도 오르지 못한 채 자진 사퇴하면서 2기 개각을 국정 쇄신의 계기로 삼으려던 구상에도 차질이 생겼다. 김 후보자를 둘러싼 각종 의혹까지 이어지면서 정치권에서는 인사 검증 시스템의 허점과 인사 책임자 문책론도 제기되고 있다. 검증 과정의 문제와 향후 보완책, 인사 라인 개편 여부 등에 대한 질문도 나올 것으로 보인다.

조희대 대법원장이 15일 서울 서초구 대법원에서 출근하고 있다. 뉴시스

◆검찰개혁·대법관 인선도 부담



검찰개혁을 둘러싼 범여권 내부 이견도 이 대통령이 답해야 할 현안이다. 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 지명을 놓고 여권 강경파의 반발이 이어지는 가운데 이 대통령은 최근 개혁 과정에서 절제와 공감, 절차를 거듭 강조했다. 지난 12일에는 “개혁은 최대한의 공감 아래 섬세하고 절차적이어야 한다”고 밝혔다.



이번 회견에서는 개혁 의지를 재확인하면서도 강경파가 요구하는 개혁의 속도와 인적 청산론에 대해 어떤 입장을 보일지가 관심사다. 김 후보자에 대한 추가 검증이 진행되는 상황인 만큼 중수청 인선에 대한 언급 수위도 주목된다. 다만 김 후보자 문제와 범여권 내 갈등이 각각 별도 현안으로 커진 만큼 구체적인 인선 판단보다는 검찰개혁의 방향을 설명하는 데 무게를 둘 가능성도 있다.



대법관 후보자 재제청 문제도 남아 있다. 청와대는 조희대 대법원장이 합의 없이 서면으로 대법관 후보자를 통보한 데 대해 제청 과정의 절차적 하자와 공정성 훼손, 대법관 구성의 다양성 부족 등을 이유로 재제청을 요구했다. 이 대통령이 직접 제청 과정의 문제점을 지적할 경우 대법원과의 긴장이 한층 높아질 수 있어 발언 수위 역시 민감한 대목이다.

미국의 침략전쟁 중단 한국군 파병 반대 긴급행동 등 시민단체 회원들이 15일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 미국의 파병 압박 거부! 한국군 파병 반대 전국대표자 기자회견에서 '미국 침략전쟁 파병압박' 문구가 적힌 현수막을 찢는 퍼포먼스를 하고 있다. 뉴시스

◆호르무즈 파병… 한미관계·여론 고려



외교안보 분야의 최대 현안은 호르무즈해협 파병 문제다. 최근 한·미 관계가 난기류를 겪는 가운데 트럼프 대통령이 거듭 파병을 요구하며 압박 수위를 높이고 있어 이 대통령으로서는 미국의 요구를 외면하기 어려운 상황이다. 한·미동맹과 에너지 수송로 보호 등 국익을 고려해야 하지만 이란의 보복 가능성과 장병 안전, 국내 반대 여론도 함께 따져야 한다.



범여권에서는 “본질은 명백한 전쟁 참여”라며 파병에 공개적으로 반대하는 목소리가 나온 반면 한·미관계와 국익을 고려하면 비전투병 파병 등 일정 수준의 기여가 불가피할 수 있다는 주장도 제기됐다. 정부는 현재 군사적 기여와 기술적 지원 등 여러 방안을 검토하고 있다. 기자회견에서는 파병 여부와 기여 방식 외에도 대미투자 후속 협의, 북·미 정상회담 가능성 등 대미·대북 현안에 대한 질문도 이어질 것으로 예상된다.

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