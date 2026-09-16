간 큰 10대 중국인… 제주공항 관제교신 엿듣고 군 시설 촬영

제주국제공항에서 10대 중국인이 일반 무전기로 항공관제 교신을 몰래 엿듣다가 경찰에 붙잡혔다. 휴대한 카메라와 전화기에서는 타 지역 공항 군사시설 사진이 수십장 발견돼 경찰이 대공 혐의점 등을 조사하고 있다.



제주경찰청은 중국 국적 10대 A군을 통신비밀보호법 위반 혐의 등으로 불구속 입건해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

제주국제공항 전망대. 제주공항 제공

A군은 지난달 27일 오전 제주공항 4층 전망대에서 무전기를 이용해 1시간30분간 관제탑과 항공기 간 교신 내용을 몰래 청취한 혐의를 받고 있다. 적발 당시 전망대에서 A군의 행동을 수상하게 여긴 이용객이 공항 측에 알렸고, 이에 출동한 경찰이 A군을 현행범으로 체포했다.



경찰 조사 결과, A군은 사건 당일 다른 지방에서 항공편으로 제주에 들어왔다. 제주에 오기 전 비자를 받고 중국에서 국내 다른 지방으로 입국했다.



소지한 무전기는 중국 현지 온라인 사이트에서 한화로 약 4만3000원(214위안)에 판매되는 것으로 알려졌다. A군 휴대전화에는 군사공항으로 지정된 경기 소재 다른 공항 시설을 촬영한 사진이 수십장 저장돼 있던 것으로 파악됐다.



10대인 A군은 보호자나 일행 없이 여러 차례 국내에 입국했다.



경찰은 A군을 출국정지 조치하고 항공관제 교신을 청취한 정확한 경위와 목적, 군사시설 촬영과의 연관성 등을 조사하고 있다. 대공 혐의점이 있는지도 확인하고 있다.



A군은 경찰 조사에서 ‘재미 삼아 해본 것’이라고 진술한 것으로 알려졌다.



제주공항은 국가보안 가급인 국가중요시설 최고 등급으로 관리된다.

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