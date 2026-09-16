수상한 20대 중국인… 서울 시내 곳곳서 여성 27명 몰카

서울 성동구와 마포구 등지에서 여성들을 몰래 촬영한 혐의를 받는 중국인 남성이 재판에 넘겨졌다.



15일 서울동부지검에 따르면 검찰은 9일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 20대 중국인 남성 A씨를 불구속 기소했다. A씨는 지난달 4일 오후 6시쯤 성수동 한 카페에서 휴대전화로 여성들을 촬영하다가 경찰에 현행범으로 체포됐다. 경찰 조사에서 A씨는 성수동뿐 아니라 마포구와 영등포구 등에서도 범행을 저지른 것으로 드러났다. 피해 여성은 총 27명에 달한다. A씨는 7월 말 입국한 중국인 관광객으로 파악됐다. 경찰은 지난달 5일 A씨를 출국정지했고, 최근 출국정지 조치를 한 달 연장했다.

15일 서울동부지검에 따르면 검찰은 9일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 20대 중국인 남성 A씨를 불구속 기소했다. 사진=연합뉴스

‘몰래카메라’를 활용한 범죄는 매년 수천건씩 발생하고 있다.



최근 한 결혼식장에 카메라를 몰래 설치해 여성 10여명을 촬영한 사진기사가 검찰에 넘겨졌다. 지난달 20일 서울 중부경찰서는 30대 남성 결혼식 사진기사를 카메라 등 이용촬영 혐의로 불구속 송치했다. 결혼식장 관계자 신고로 출동한 경찰은 이 남성의 휴대전화와 연결된 카메라가 여성 탈의실에 설치된 사실을 확인하고 불법 촬영물을 확보한 것으로 전해졌다.



한국여성정책연구원이 공개한 ‘불법촬영 발생 및 검거·피해자 현황’에 따르면 불법촬영은 2024년 기준 7202건이 발생해 6225명이 검거됐다. 검거율은 83.6%다. 검거된 사람 중 남성은 93.2%, 여성은 6.3%, 성명 불상은 0.4%였다. 2023년에는 6626건이 발생해 6042명이 붙잡혔다. 2022년에는 전체 6865건·6532명이 적발됐다. 지난해에는 7801건 적발돼 매년 증가하는 추세다.

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