‘가을 여행 가볍게 떠나세요’…교통·숙박 할인 혜택 쏟아진다

‘2026 여행가는 가을’ 캠페인 포스터. 문화체육관광부

올가을 국내 여행객들의 여행비 부담을 낮추기 위한 교통·숙박·여행상품 할인 혜택이 마련된다.

자동차와 열차, 항공편 할인부터 숙박할인권과 캠핑장 할인, 여행경비의 최대 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급하는 지원까지 다양한 혜택이 제공된다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 10~11월 국내 여행을 활성화하고 지역경제에 활력을 더하기 위한 ‘2026 여행가는 가을’ 캠페인을 추진한다고 15일 밝혔다.

문체부와 공사는 이날 오후 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 ‘2026 여행가는 가을’ 선포식을 열고 주요 여행 혜택을 소개했다. 올해 캠페인의 표어는 ‘가을은 깊게, 여행은 가볍게’다.

먼저 자동차·열차·항공 등 교통 분야에서 다양한 할인 혜택을 제공한다.

티맵을 이용해 인구감소지역 89곳을 방문하는 자동차 여행객에게는 최대 3만 포인트를 지급한다. 친환경 안전 여행 서약 후 인구감소지역 소재지를 목적지로 출발지 기준 30㎞ 이상 주행하면 방문 기초지자체별 인증 도장과 포인트를 받을 수 있다. 전기차 운전자, 디지털 관광주민증 이용자, 영상으로 여행 후기를 작성한 경우에는 추가 포인트도 지급한다.

코레일 열차 운임 할인도 이어진다. 인구감소지역 41곳의 지정 관광지를 방문하고 인증하면 열차 운임 100% 상당의 할인권을 제공하며, 5개 노선 테마열차는 50%, ‘내일로 패스’는 2만원 할인한다.

항공편은 국내 왕복 노선을 대상으로 네이버 항공권을 통해 구매하면 내륙노선은 1인당 1만원, 제주노선은 1인당 5000원의 네이버페이 포인트를 지급한다. 항공·열차·자동차 관련 할인 혜택의 이용 및 탑승 기간은 10월 1일부터 11월 30일까지다.

연안 지역에서는 렌터카 할인도 진행한다. 수도권을 제외한 64개 연안 시·군·구에서 24시간 이상 대여하면 1만원, 48시간 이상 대여하면 2만원을 할인하며 하이브리드·전기·LPG 차량에 적용된다.

숙박비 부담을 낮추기 위한 할인 혜택도 마련된다.

비수도권 지역을 대상으로 숙박할인권 약 8만장을 배포한다. 9월 22일 오전 10시부터 온라인여행사 채널에서 1인 1매씩 선착순으로 발급하며 11월 8일까지 사용할 수 있다.

특히 올해 처음 도입하는 섬 지역 할인권은 7만원 이상 숙박상품 예약 시 5만원, 7만원 미만 숙박상품 예약 시 3만원을 할인한다. 숙박할인권은 비수도권·연박 대상 7만장과 섬 지역 대상 1만장으로 구성된다.

가을철 캠핑객을 위한 ‘만만한 캠핑’ 할인권도 제공한다. 9월 15일부터 11월 28일까지 ‘캠핑톡’과 ‘캠핏’에서 발급받을 수 있으며, 10월 1일부터 11월 30일까지 등록야영장 상품 이용 시 1만원을 할인받을 수 있다.

지역 방문을 유도하기 위한 ‘지역사랑 휴가지원’도 진행한다. 하반기 사업 시행 지역을 방문하면 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급한다. 개인은 최대 10만원, 청년은 최대 14만원까지 받을 수 있다.

집중호우 피해를 입은 거제와 통영의 관광·지역경제 회복을 위한 지원도 진행한다. 두 지역의 관광콘텐츠와 여행상품을 홍보하고 관광상품 할인, 방문 인증 행사 등을 통해 여행객의 방문과 지역 내 소비를 유도할 계획이다.

국내 여행상품과 노동자를 위한 할인 혜택도 마련된다. 9월 21일부터 지마켓 여행상품 할인전에서 국내 여행상품을 최대 50%, 5만원 한도로 할인받을 수 있으며, ‘노동자 휴가지원’ 사업 참여자는 ‘휴가샵 온라인몰’에서 숙박·입장권·교통편 등 여행상품을 최대 50%, 5만원 한도로 할인받을 수 있다.

국민 참여형 여행 콘텐츠도 운영한다. 유명 콘텐츠 창작자와 함께하는 ‘5인 5색 취향여행’은 ‘가을맛’, ‘운수 좋은 산행’, ‘텐션업’, ‘가족소풍’, ‘지구랑’ 등 5개 주제로 전국 25개 지역에서 진행된다.

전문가와 국민이 선정한 1만여개 지역관광 명소 ‘100X100’도 여행지 선택을 돕는다. 공식 누리집에서는 명소 정보와 도장 깨기, 여행 사진 꾸미기, 사진 콘테스트 등 다양한 이벤트를 확인할 수 있다.

관계 부처와 전국 지자체, 민간기관도 캠페인에 동참한다. 10월 29일부터 11월 15일까지 ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’이 열리며, 관계 부처와 경제단체는 지역관광 콘텐츠와 혜택을 공동 홍보하고 인구감소지역 철도여행과 농촌·어촌여행 등을 촉진한다.

지자체와 관련 기관도 다양한 혜택을 제공한다. 대구는 도심 관광 순환노선 이용료를 30% 낮추고, 한국불교문화사업단은 11월 한 달간 템플스테이를 최대 50% 할인한다. 한국농어촌공사는 ‘농촌 투어패스’를 최대 40% 할인하고, 국립세종수목원은 10월 금·토요일 야간 개장 입장료를 50% 할인한다.

‘2026 여행가는 가을’의 자세한 내용은 15일 오전 10시부터 ‘여행가는 달’ 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

최휘영 문체부 장관은 “뜨거웠던 여름이 지나고 여행 가기 좋은 계절인 가을을 맞이해 문체부가 국민의 가을 여행을 든든히 지원할 것”이라며 “이번 캠페인을 통해 가족에게는 좋은 추억을 남기고, 지역에는 새로운 활력이 더해지길 바란다”고 밝혔다.

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