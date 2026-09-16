효성重, 美빅테크에 3800억원대 초고압변압기 공급

효성중공업이 미국 빅테크(거대기술기업)에 3800억원대 규모의 초고압 변압기를 공급한다. 인공지능(AI) 데이터센터를 비롯해 미국 전력 인프라 수요가 급증하면서 현지 생산체계를 갖춘 효성중공업 수주가 확대되고 있다.

효성중공업은 미국 빅테크 두 곳과 3865억원 규모의 초고압 변압기 공급계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 2200억원 규모의 765킬로볼트(㎸) 초고압 변압기와 1665억원 규모의 345㎸ 초고압 변압기를 각각 공급한다. 이번에 수주한 초고압 변압기는 미국 남·북부 지역에 새로 구축되는 AI 데이터센터에 투입된다.

미국 송전망에 설치된 효성중공업 765㎸ 초고압 변압기. 효성중공업 제공

효성중공업은 북미 전력 수요에 대응하기 위해 현지 생산 기반을 확대해 왔다. 2020년 인수한 테네시주 멤피스 초고압 변압기 공장은 현재 증설 중이고, 증설이 완료되면 미국 내 최대 규모의 초고압 변압기 생산능력을 확보한다는 게 회사 설명이다. 지난 7월에는 북미 에너지 인프라 기업 콴타와 초고압 차단기 합작법인을 설립해 현지 생산 품목도 넓혔다.

AI 데이터센터용 전력 인프라 사업도 강화하고 있다. 이달 초 변압기와 차단기 등 전력설비, 에너지저장장치(ESS), 마이크로그리드, 스태콤 등 전력 안정화 솔루션 인력을 한데 모은 ‘데이터센터사업팀’을 신설했다.

효성중공업은 미국 765㎸ 초고압 변압기 시장에서 2010년대 초부터 점유율 1위를 기록하고 있다. 현재 미국 송전망에 설치된 765㎸ 초고압 변압기의 절반가량을 공급한 기업이 효성중공업이다.

올해도 수주 성과를 이어가는 중이다. 지난달까지 신규 수주액은 약 9조3000억원으로 이미 지난해 연간 수주액을 넘어섰다. 수주 증가세에 힘입어 효성중공업은 연간 수주 목표를 8조4000억원에서 12조원으로 상향했다.

조현준 효성 회장은 “AI 시대를 맞아 전력 인프라 수요가 폭발하며 60년 만의 슈퍼사이클(초호황)이 왔다”며 “변압기와 차단기, 초고압직류송전(HVDC)·스태콤·ESS 등을 아우르는 토털 솔루션 경쟁력을 기반으로 효성중공업을 5년 안에 글로벌 톱3으로 올려놓겠다”고 말했다.

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