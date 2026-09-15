“사람 늘고 지갑도 조금씩 열려요”…추석 앞둔 고창전통시장 상인들 ‘웃음꽃’

“전에는 목이 터지라 손님을 불러야 했는데, 요즘은 좀 수월한 것 같아요.”

추석을 열흘가량 앞둔 15일 전북 고창군 고창읍 고창전통시장에는 이른 아침부터 명절 장을 보러 나온 주민들의 발길이 이어지면서 시장 안에는 오랜만에 활기가 돌았다. 제철을 맞은 전어와 꽃게가 좌판마다 자리를 잡았고, 강정과 한과, 나물류를 파는 가게에서는 고소한 냄새가 시장 골목을 채웠다. 상인들은 지나가는 손님에게 “선물하시게요?”라고 말을 건네거나 “활력카드로 결제하면 더 싸요”라며 손님을 붙잡느라 분주해 보였다.

추석을 열흘가량 앞둔 15일 오전 전북 고창군 고창읍 고창전통시장에는 이른 아침부터 명절 장을 보러 나온 주민들의 발길이 이어지면서 모처럼 활기가 도는 분위기를 엿볼 수 있었다. 고창군 제공

시장 풍경에서 눈에 띄는 것은 단순히 늘어난 사람 숫자만이 아니었다. 장바구니를 든 주민들이 수산물과 명절 먹거리를 살펴보고 실제 구매로 이어지는 모습도 곳곳에서 눈에 띄었다. 물가가 여전히 부담스럽지만, 지원금과 할인 혜택을 활용해 필요한 물건을 조금이라도 더 사려는 분위기였다.

가족과 함께 시장을 찾은 박모(40대·여)씨는 “활력지원금으로 가족들이 먹을 꽃게를 사러 왔다”며 “물가가 높아 예전보다 구매량을 줄이기는 했지만, 지원금으로 필요한 것은 더 사려고 한다”고 말했다.

명절 장을 보러 나온 어른들 사이로 아이들의 모습이 눈에 띄면서 시장에는 모처럼 가족 단위 방문객도 늘어난 모습이었다. 엄마 손을 잡고 시장을 찾은 일곱 살 남자아이는 북적이는 시장을 둘러보다 “사람이 엄청 많아요”라며 “엄마가 새 운동화를 사주셔서 기분이 좋다”고 싱글벙글한다.

추석을 열흘가량 앞둔 15일 전북 고창군 고창전통시장에는 명절 장을 보러 나온 주민들로 북적이면서 오랜만에 활기가 돌고 있다고 상인들은 전했다. 고창군 제공

상인들이 체감하는 변화는 더욱 뚜렷했다. 방문객들에게 무료 생수를 나눠주던 성은아 고창전통시장상인회장은 “활력지원금이 지급된 뒤 시장을 찾는 사람이 평소보다 2배 이상 늘었다”며 “전에는 호객을 하느라 애를 먹었는데 지금은 확실히 분위기가 달라졌다”고 전했다.

성 회장은 “주민들이 지원금을 쓰면서 시장을 찾는 발길이 늘어 상인들도 장사를 해볼 만하다는 생각을 다시 하게 됐다”며 “내일부터 온누리상품권 환급 행사까지 시작되면 시장 매출도 평균 60% 정도 늘어날 것으로 예상한다”고 말했다.

고창전통시장에 사람이 몰린 데는 군민활력지원금이 한몫했다. 고창군은 폭염과 폭우로 농작물 피해가 이어지고 물가 상승으로 주민들의 생활 부담이 커지자, 고창군의회와 협의를 거쳐 민생지원금 지급을 결정했다.

특히, 이 지원금은 카드 단말기가 설치된 고창군 내 가맹점에서 사용할 수 있어 전통시장뿐 아니라 면 지역 하나로마트와 주유소 등에서도 편리하게 쓸 수 있다. 주민들이 실제 생활에 필요한 곳에서 지원금을 쓸 수 있도록 사용처를 넓혔기 때문이다.

이번 지원금은 민선 9기 고창군수의 첫 공약 실천 사업이기도 하다. 심덕섭 고창군수는 “경제적으로 어려운 시기에 군민들의 생활비 부담을 덜어주고 지역 소상공인들에게는 매출 증대 효과를 창출하기 위해 지원에 나선 것”이라며 “군민활력지원금이 군민 모두가 조금 더 넉넉한 가을을 보내는 데 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

15일 전북 고창군 고창읍 고창전통시장이 추석 명절 장을 보러 나온 주민들로 인해 북적거린다. 고창군 제공

고창사랑상품권도 이달 한 달간 20% 특별 할인을 진행하고 있다. 추석을 앞두고 농민수당과 어민수당 지급도 시작되면서 지역 안에서 소비할 수 있는 여력이 더 늘어나고 있다.

고창군은 앞으로 군민활력지원금을 농어촌기본소득으로 확대해 주민들의 소득을 안정시키고 지역 안에서 소비가 순환하는 구조를 만드는 방안도 추진할 계획이다.

하지만, 추석을 앞둔 전통시장에는 여전히 높은 물가라는 부담이 남아 있다. 다만, 이날 시장에서 만난 주민과 상인들의 표정에는 적어도 ‘살 수 있는 여력’이 조금 생겼다는 안도감이 엿보였다. 명절을 앞두고 모처럼 사람들로 북적이는 시장 풍경이 지역 민생 경기가 바닥을 딛고 살아날 수 있다는 작은 신호가 될지 주목된다.

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