하형주 국민체육진흥공단 이사장, 진주 스포츠가치센터 찾아 현장경영

‘경영진-현장 소통다리’ 통해 근무 여건·업무상 애로사항 직접 들어
서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 원격지 현장을 직접 찾아 안전관리 체계를 점검하고 직원들과 소통하는 등 현장 중심 경영에 나섰다.
하형주 이사장은 지난 11일 경남 진주에 있는 KSPO 스포츠가치센터를 방문해 주요 다중이용시설의 관리 상태를 살폈다.
스포츠가치센터가 유·청소년 단체 이용이 많은 시설인 만큼, 하 이사장은 프로그램 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대비한 관리 체계를 집중적으로 점검했다. 아울러 현장에서 지켜야 할 내부통제 절차와 청렴 실천 여부도 확인하며 직원들에게 빈틈없는 관리와 책임 있는 업무 수행을 당부했다.
직원들과의 소통에도 시간을 할애했다. 하 이사장은 직원들에게 ‘청렴 네잎클로버’를 전달하고 함께 오찬을 했다. 이어 ‘경영진-현장 소통다리’를 통해 근무 여건과 업무 과정에서 겪는 어려움 등을 직접 들었다.
하 이사장은 “스포츠가치센터는 미래세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전정신을 배우는 중요한 거점”이라며 “지역사회와 함께 성장하면서 국민이 안심하고 찾을 수 있는 청렴한 기관이 되도록 현장과의 소통을 이어갈 것”이라고 말했다.
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