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하형주 국민체육진흥공단 이사장, 진주 스포츠가치센터 찾아 현장경영

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권준영 기자 kjykjy@segye.com

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유·청소년 스포츠 활동 거점 안전관리 점검…내부통제·청렴 실천 당부
‘경영진-현장 소통다리’ 통해 근무 여건·업무상 애로사항 직접 들어

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)이 원격지 현장을 직접 찾아 안전관리 체계를 점검하고 직원들과 소통하는 등 현장 중심 경영에 나섰다.

 

하형주 이사장은 지난 11일 경남 진주에 있는 KSPO 스포츠가치센터를 방문해 주요 다중이용시설의 관리 상태를 살폈다.

 

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO) 하형주 이사장은 지난 11일 경남 진주에 있는 KSPO 스포츠가치센터를 방문해 주요 다중이용시설의 관리 상태를 살폈다. 국민체육진흥공단 제공
서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO) 하형주 이사장은 지난 11일 경남 진주에 있는 KSPO 스포츠가치센터를 방문해 주요 다중이용시설의 관리 상태를 살폈다. 국민체육진흥공단 제공

스포츠가치센터가 유·청소년 단체 이용이 많은 시설인 만큼, 하 이사장은 프로그램 운영 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 대비한 관리 체계를 집중적으로 점검했다. 아울러 현장에서 지켜야 할 내부통제 절차와 청렴 실천 여부도 확인하며 직원들에게 빈틈없는 관리와 책임 있는 업무 수행을 당부했다.

 

직원들과의 소통에도 시간을 할애했다. 하 이사장은 직원들에게 ‘청렴 네잎클로버’를 전달하고 함께 오찬을 했다. 이어 ‘경영진-현장 소통다리’를 통해 근무 여건과 업무 과정에서 겪는 어려움 등을 직접 들었다.

 

하 이사장은 “스포츠가치센터는 미래세대가 스포츠를 통해 건강을 다지고 도전정신을 배우는 중요한 거점”이라며 “지역사회와 함께 성장하면서 국민이 안심하고 찾을 수 있는 청렴한 기관이 되도록 현장과의 소통을 이어갈 것”이라고 말했다.


권준영 기자 kjykjy@segye.com 기자페이지 바로가기

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